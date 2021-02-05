Восьмой апелляционный административный суд Львова оставил в силе предыдущее решение суда о сносе 6-этажки на улице Варшавской. Застройщик самовольно возвел дом и даже продал в нем квартиры.

ОО "Наш идеальный город" построила 6-этажку на месте одноэтажного дома. Застройщик возвел первый этаж новостройки, не получив ни одного разрешения на строительство.

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Как застройщик самовольно возвел дом

В 2014 году ОО "Наш идеальный город" получила в аренду от Львовской мэрии земельный участок площадью 0,0306 га для обслуживания нежилого строения без права капитального строительства. Тогда там располагался старый одноэтажный дом .

от Львовской мэрии площадью 0,0306 га для обслуживания нежилого строения без права капитального строительства. Тогда там располагался . В 2018 году инспекторы городской ГАСК обнаружили, что застройщик возвел на улице Варшавской первый этаж новостройки . ОО "Наш идеальный город" не получила на строительство никаких разрешений, в частности градостроительных условий и ограничений. Тогда организацию оштрафовали на 651,94 тысячи гривен и обязали снести самовольно построенный этаж. Несмотря на запрет и отсутствие разрешений застройщик продолжил возводить дом и пытался отменить штраф через суд.

на улице Варшавской . ОО "Наш идеальный город" не получила на строительство никаких разрешений, в частности градостроительных условий и ограничений. Тогда на 651,94 тысячи гривен и обязали снести самовольно построенный этаж. Несмотря на запрет и отсутствие разрешений и пытался отменить штраф через суд. Через 6 месяцев инспекция ГАСК повторно проверила стройплощадку. На тот момент застройщик уже построил 4 из 6 запланированных этажей. "Наш идеальный город" снова оштрафовали на 92 тысячи гривен и обязали снести самострой. Организация не выполнила этих условий, поэтому инспекция ГАСК обратилась в суд.

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Как проходили суды по самострою на Варшавской

Львовский окружной административный суд 29 марта 2019 года удовлетворил иск Инспекции ГАСК. Суд постановил полностью снести самовольно построенный дом. На это решение застройщик подал апелляцию. Суд удовлетворил ее частично, ведь покупатели квартир в 6-этажке уже успели оформить на свои новые квартиры право собственности.

В 2020 году ГАСИ подала и выиграла кассацию. Дело направили на повторное рассмотрение. 18 ноября 2020 года Восьмой апелляционный административный суд Львова подтвердил решение окружного админсуда о сносе дома. Судья согласился с тем, что дом возвели с нарушениями градостроительного законодательства, в частности застройщик не имел разрешений на строительство, а земельный участок не был предназначен для строительства жилья. На это решение ОО "Наш идеальный город" в течение 30 дней могла подать кассацию. Однако в реестре судебных решений информация об этом отсутствует.

Интересно! По данным сайтов по продаже жилья, на улице Варшавской, 22 завершают строительство ЖК "Варшава Хоум". В доме 16 квартир, каждую из которых застройщик хотел продать почти по 20 тысяч гривен за квадратный метр. Однако сейчас строительство заморожено.