Мурал появился на новосозданной улице Защитников Украины, расположенной возле церкви Анны. Здесь также есть много стенописей, посвященных украинским защитникам.

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Во Львове появился мурал с цитатой Кати Гандзюк

Активистка Мелания Подоляк сообщила, что во Львове, на улице Защитников Украины, появился новый мурал, посвященный Кате Гандзюк. На стене по случаю Дня рождения погибшей активистки изобразили ее известную цитату и портрет.

У нее даже после смерти есть друзья. И каждый день появляются новые. А у них их никогда не будет. С днем рождения, Катя,

– написала Подоляк.

Над созданием мурала работали неравнодушные львовяне. Он является почти идентичным стенописи, которая был на стене Львовского государственного университета внутренних дел. Ее 5 ноября 2020 года, на следующий день после годовщины смерти Гандзюк, уничтожили неизвестные мужчины. Они грубо содрали мурал лопатой, а на все вопросы отвечали, что выполняют "работы по благоустройству".

Заметьте! Помощницу Херсонского городского головы, активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой. Она умерла в киевском ожоговом центре 4 ноября 2018 года, так и не восстановившись после тяжелых ожогов.



Во Львове создали мурал, посвященный Кате Гандзюк / Фото Мелании Подоляк