ТРЦ Forum Lviv расположен на улице Под Дубом. К счастью, правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

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Из ТРЦ Forum Lviv эвакуировали людей

В телеграм-канале "Типичный Львов" рассказали, что во Львове якобы заминировали ТРЦ Forum. Из торгового центра эвакуировали много людей. Здание огородили ограничительной лентой. На видео видно, что вокруг ТРЦ собрались львовяне. Некоторых из них вывели из торгового центра, остальные – наблюдали за работой правоохранителей.

24 канал обратился за комментарием к правоохранителям. Они подтвердили информацию в отношении этого инцидента. В полиции рассказали, что специалисты обследовали помещения ТРЦ и окружающие территории. К счастью, взрывчатки нигде не обнаружили.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о фейковом заминировании. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

Смотрите видео, как из ТРЦ Forum Lviv эвакуируют людей:

Обратите внимание! Украинское правительство усилило ответственность за фейковые минирования. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание – от 2 до 6 лет тюрьмы.

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