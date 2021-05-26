Во Львове сообщили о минировании ТРЦ Forum: эвакуировали много людей – видео

Во Львове 26 мая сообщили о заминировании ТРЦ Forum. Правоохранители эвакуировали много работников и посетителей торгового центра.

ТРЦ Forum Lviv расположен на улице Под Дубом. К счастью, правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

К теме Искали взрывчатку в суде: в Одессе случилось очередное "заминирование"

Из ТРЦ Forum Lviv эвакуировали людей

В телеграм-канале "Типичный Львов" рассказали, что во Львове якобы заминировали ТРЦ Forum. Из торгового центра эвакуировали много людей. Здание огородили ограничительной лентой. На видео видно, что вокруг ТРЦ собрались львовяне. Некоторых из них вывели из торгового центра, остальные – наблюдали за работой правоохранителей.

24 канал обратился за комментарием к правоохранителям. Они подтвердили информацию в отношении этого инцидента. В полиции рассказали, что специалисты обследовали помещения ТРЦ и окружающие территории. К счастью, взрывчатки нигде не обнаружили.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о фейковом заминировании. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

Смотрите видео, как из ТРЦ Forum Lviv эвакуируют людей:

Коротко о последних фейковых заминированиях в Украине

На территории пешего перехода таможенного поста "Мостиская" 11 мая нашли подозрительную сумку. Взрывотехники обследовали ее содержание, однако никаких опасных предметов не обнаружили.

В полицию 5 мая позвонил неизвестный. Мужчина сообщил о взрывчатке в помещении Верховной Рады. Никакой бомбы там не нашли. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

6 мая в начале часа пик в Киеве неизвестные сообщили о якобы заложенной взрывчатке на станции метро "Крещатик" в Киеве. Поэтому коммунальщикам пришлось закрывать на вход и выход один из вестибюлей.

Неизвестные злоумышленники направили на электронную почту Броварской школы №10 письмо о взрывчатке в помещении учреждения. Педагоги сразу вызвали работников экстренных служб и начали выводить детей из здания.