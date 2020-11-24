Во Львове 24 ноября состоялась скандальная первая сессия Львовского горсовета. Депутаты все же приняли присяги и избрали временный президиум. Проведение заседания городского совета автоматически прекратило полномочия мэра.

Несмотря на заявление о совершенном местной ТИК уголовном правонарушении, которое ранее подал заместитель городского головы Андрей Москаленко, спонтанное заседание все же состоялось. На сессии горсовета присутствовали 34 депутата, сообщает 24 канал.

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Первая сессия Львовского горсовета: что известно

Поскольку результаты выборов городского головы Львова еще официально не объявлены, председательствовал на сессии руководитель городской ТИК Игорь Слипецкий.

Первая сессия Львовского горсовета состоялась в недавно отремонтированном помещении. В зале пока нет кресел и электронной системы голосования, поэтому депутаты работали стоя.

Депутаты от фракций "Самопомич" и "Голос" не пришли на первую сессию горсовета. Таким образом они дали понять, что выступают против скандального решения ТИК о переносе даты проведения сессии.

Таким образом они дали понять, что выступают против скандального решения ТИК о переносе даты проведения сессии. Также на первое заседание сессии не пришел никто из представителей духовенства. Обычно на присяге депутатов и городского головы всегда присутствуют священники. Следовательно, новоизбранные мэр и депутаты присягают на Священном Писании.

Обычно на присяге депутатов и городского головы всегда присутствуют священники. Следовательно, новоизбранные мэр и депутаты присягают на Священном Писании. В то же время депутаты от фракций "Свобода", "Европейская солидарность" и "Варта" приняли присягу и выбрали временный президиум.

Смотрите видео скандальной первой сессии Львовского горсовета:

Депутаты избрали временный президиум

Согласно украинскому законодательству, если городской голова не зарегистрирован на время проведения первой сессии горсовета, то депутаты могут избрать временный президиум, который будет исполнять его обязанности.

Поэтому львовские депутаты от "Варты", "Свободы" и "ЕС" имели возможность назначить временный президиум, до того времени, как во Львове зарегистрируют городского главу и создадут Секретариат.

Во временный президиум вошли 5 депутатов, по одному от каждой из фракций, которые прошли во Львовский горсовет:

Роман Федишин – "Самопомич";

Юрий Проць – "Голос";

Петр Адамык – "Европейская Солидарность";

Юрий Мартынюк – "Варта";

Любомир Мельничук – "Свобода".

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