Из-за карантина во Львове на площади Рынок не было традиционного общегородского освящения воды в праздник Богоявления. Однако ее освятили камерно, поэтому в течение дня все желающие могут подойти к Ратуше и набрать немного воды из резервуара.

Воду на площади Рынок освятил капеллан городского совета отец Павел Дроздяк. Также на церемонии присутствовал мэр города Андрей Садовый. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как происходило освящение воды на площади Рынок

Учитывая пандемию коронавируса, во Львове не было традиционного общегородского освящения воды. Однако состоялась камерная церемония – в присутствии нескольких людей капеллан городского совета отец Павел Дроздяк освятил воду возле Ратуши.

Сегодняшний праздник является уникальным для Львова, так как мы имеем возможность стать причастниками этой живой воды, которую мы освятили вместе – все конфессии нашего города. В этом году это празднование мы совместно сделали максимально спокойным, теплым, милым, но соблюдая нашу львовскую традицию,

– отметил отец.

В 2021 году на площади Рынок для освящения воды установили резервуар на 1 200 литров. Поэтому львовяне, соблюдая меры безопасности, могут в течение дня прийти на площадь Рынок и набрать святой воды.

"Большое спасибо отцам, которые, несмотря на этот мороз, сегодня с нами, и у нас есть радость освящения воды. Жители нашего города могут приходить целый день и брать эту воду в свои дома. А дальше у нас есть хорошая традиция, чтобы этой водой освятить городской совет, чтобы все плохое уходило, и оставалось только хорошее", – добавил Садовый.

Смотрите видео освящения воды на площади Рынок: