Во Львове состоялся масштабный марш в поддержку женщин: фото
По случаю Международного дня борьбы за права женщин и мир 8 марта во Львове состоялся масштабный феминистический марш в поддержку женщин. Более 500 участников и участниц события требовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая защищает пострадавших от домашнего насилия.
Источник:"Дивись.info"
Марш начался в 13:00 возле городской ратуши. На мероприятии присутствовали полицейские, охранявшие общественный порядок.
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В феминистическом марше участвовали около 500 человек
Марш в поддержку женщин проводят в городах Украины ежегодно. Он объединяет сознательных граждан, сторонниц и сторонников борьбы за равные права женщин и мужчин.
Во Львове в этом году около 500 человек приняли участие в марше в поддержку женщин. Шествие проходило по маршруту: площадь Рынок – площадь Кафедральная – улица Беринды – проспект Свободы – Оперный театр – проспект Свободы – улица Беринды – Кафедральная площадь – площадь Рынок.
Учитывая карантинные ограничения, все участники и участницы были в защитных масках. Перед началом шествия их раздавали организаторы.
Смотрите фото с марша в поддержку женщин во Львове / Фото "Дивись.info"
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Марш призван привлечь внимание к проблемам женщин
Активистки и активисты пытаются привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются женщины в повседневной жизни – общественные стереотипы о роли женщины, домашнее насилие, несправедливое разделение неоплачиваемой домашней работы, сексизм и тому подобное.
Целью львовского марша в поддержку женщин был призыв государства к надлежащему обеспечению прав женщин разных социальных слоев – одиноких матерей, пожилых женщин, женщин с инвалидностью, беспризорных, безработных и женщин из других уязвимых групп.
Активистки и активисты требуют ратификации Украиной Стамбульской конвенции. Ее подписали несколько лет назад, однако так и не начали выполнять. Конвенция защищает права жертв домашнего насилия и формирует нормы оказания им помощи.
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Без провокаций не обошлось
Феминистический марш во Львове состоялся без нарушений общественного порядка. Однако активисток пытались спровоцировать противники идеи равноправия, которые представляют организацию "традиции и порядок". Они пришли на марш с провокационным плакатом "Не хотите цветов – берите орудия труда".
Активисты организации "Традиции и порядок" ежегодно сопровождают феминистический марш. Они пытаются спровоцировать активисток своими плакатами и лозунгами о роли женщин в обществе, права на аборты и других важных тем.
На феминистический марш во Львове пришли провокаторы / Фото "Дивись.info"
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