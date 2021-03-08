По случаю Международного дня борьбы за права женщин и мир 8 марта во Львове состоялся масштабный феминистический марш в поддержку женщин. Более 500 участников и участниц события требовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая защищает пострадавших от домашнего насилия.

Марш начался в 13:00 возле городской ратуши. На мероприятии присутствовали полицейские, охранявшие общественный порядок.

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В феминистическом марше участвовали около 500 человек

Марш в поддержку женщин проводят в городах Украины ежегодно. Он объединяет сознательных граждан, сторонниц и сторонников борьбы за равные права женщин и мужчин.

Во Львове в этом году около 500 человек приняли участие в марше в поддержку женщин. Шествие проходило по маршруту: площадь Рынок – площадь Кафедральная – улица Беринды – проспект Свободы – Оперный театр – проспект Свободы – улица Беринды – Кафедральная площадь – площадь Рынок.

Учитывая карантинные ограничения, все участники и участницы были в защитных масках. Перед началом шествия их раздавали организаторы.

Смотрите фото с марша в поддержку женщин во Львове / Фото "Дивись.info"

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Марш призван привлечь внимание к проблемам женщин

Активистки и активисты пытаются привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются женщины в повседневной жизни – общественные стереотипы о роли женщины, домашнее насилие, несправедливое разделение неоплачиваемой домашней работы, сексизм и тому подобное.

Целью львовского марша в поддержку женщин был призыв государства к надлежащему обеспечению прав женщин разных социальных слоев – одиноких матерей, пожилых женщин, женщин с инвалидностью, беспризорных, безработных и женщин из других уязвимых групп.

Активистки и активисты требуют ратификации Украиной Стамбульской конвенции. Ее подписали несколько лет назад, однако так и не начали выполнять. Конвенция защищает права жертв домашнего насилия и формирует нормы оказания им помощи.

Обратите внимание! В течение 2020 года из-за карантина, согласно независимым исследованиям и статистике правоохранителей, на 40% больше женщин начали сталкиваться с домашним насилием. За первое полугодие 2020 года в полицию обратились более 100 тысяч женщин. При этом, по данным исследований, лишь каждая 10 пострадавшая обращается к правоохранителям.

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Без провокаций не обошлось

Феминистический марш во Львове состоялся без нарушений общественного порядка. Однако активисток пытались спровоцировать противники идеи равноправия, которые представляют организацию "традиции и порядок". Они пришли на марш с провокационным плакатом "Не хотите цветов – берите орудия труда".

Активисты организации "Традиции и порядок" ежегодно сопровождают феминистический марш. Они пытаются спровоцировать активисток своими плакатами и лозунгами о роли женщин в обществе, права на аборты и других важных тем.



На феминистический марш во Львове пришли провокаторы / Фото "Дивись.info"



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