Чтобы на праздники все были накормлены: во Львове состоялся рождественский обед для нуждающихся
Во Львове 7 января, в день Рождества Христова, на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы и возле Пороховой башни состоялся рождественский обед для бездомных, малоимущих и пожилых людей. Нуждающимся раздали праздничные пакеты с едой и накормили украинскими рождественскими блюдами.
На рождественский обед пришли мэр Львова Андрей Садовый, его жена Екатерина Кит-Садовая и их сын Антоний. Семья мэра раздала нуждающимся собственноручно испеченные цвибаки. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Как происходил рождественский обед для нуждающихся
Рождественский обед для нуждающихся организовала с соблюдением всех карантинных норм Община святого Эгидия. К праздничному обеду присоединилась и семья мэра. Садовый и его родные угостили всех присутствующих цвибаками, которые Екатерина испекла накануне.
Екатерина испекла много цвибаков по рецепту от госпожи Стефы. Мы это все раздали. И мы имеем предложение: кто на праздники, может, что-то больше сделал, то вы поделитесь, дайте тем, кто нуждается, потому что таких людей много. "Оселя" раздаст, церкви раздадут. Главное – чтобы мы делились, отдавали частичку себя, чтобы на праздники все были накормлены, в тепле и с Божьей милостью. Христос родился!
– отметил мэр Львова.
Смотрите фото рождественского обеда для нуждающихся / Фото Олега Кохана
Что известно о традиционных рождественских обедах для нуждающихся во Львове
- Во Львове рождественские обеды для нуждающихся организуют с 2006 года.
- Община святого Эгидия накрывает для бездомных, малоимущих, пенсионеров и всех, кто попал в сложные жизненные условия, традиционные столы, на которых все рождественские блюда галичан.
- В связи с пандемией коронавируса в 2021 году праздничные угощения происходили на улице.
- Также сегодня ОО "Сообщество взаимопомощи "Оселя" подготовила для нуждающихся людей горячие блюда и праздничные пакеты с едой.
- В этом году акция "Рождественский сочельник" состоялась во время раздачи пищи каждого четверга в 14:00 в сквере возле Пороховой башни.
- А вчера, в канун Рождества Христова, сочельники для нуждающихся организовали Украинский католический университет и Центр учета и ночного пребывания бездомных лиц.
Смотрите видео рождественского обеда для нуждающихся:
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