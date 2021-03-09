Во Львове сотрудники СБУ задержали наркоторговца: фото
Сотрудники СБУ 8 марта задержали 26-летнего наркоторговца. Мужчина в то время пытался продать очередную партию амфетамина. Злоумышленнику грозит тюрьма.
Источник:полиция Львовщины
Наркоторговца задержали следователи полиции Львовщины совместно с оперативниками СБУ. Злоумышленнику уже объявили о подозрении.
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Наркоторговца задержали при продаже амфетамина
- Правоохранители 8 марта задержали 26-летнего жителя Львовщины, когда он продавал очередную партию амфетамина.
- Наркотики изъяли и направили на экспертизу.
- Кроме этого, правоохранители во время обыска в квартире задержанного нашли вещество растительного происхождения, которое было похоже на каннабис.
- Его также изъяли и направили на экспертное исследование.
Правоохранители задержали наркоторговца / Фото полиции Львовщины
Мужчине грозит тюрьма
Следователи сообщили задержанному о подозрении в "незаконном приобретении, хранении или сбыте наркотиков, психотропных веществ или их аналогов". Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения / Фото полиции Львовщины
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