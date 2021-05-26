Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что кампания по открытию Центров вакцинации начинается по поручению президента Владимира Зеленского. Центры вакцинации развернут не только во Львове, но и в других городах, в частности в Киеве и Одессе.

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В Украине до августа планируют вакцинировать 70% населения

До Дня независимости, 24 августа, планируют вакцинировать 70% украинцев. Поэтому в стране необходимо увеличивать количество пунктов, где будут делать прививки от коронавируса. Киев, Львов и Одесса первыми присоединились к инициативе создания центров вакцинации. Прививки будут проводить в 2 этапа:

Во время первого этапа будут вакцинировать людей, которые записались в список ожидания через приложение "Дия" . Сейчас в этом списке – 600 тысяч желающих со всей Украины.

Второй этап начнется, когда в Украине будет достаточное количество вакцин от коронавируса, чтобы привить всех людей в возрасте от 18 до 59 лет.

Планируют, что центры вакцинации запустят в работу в ближайшие 2 недели. По словам Ляшко, начало вакцинации людей из списка ожидания приложения "Дия" – это поручение президента. Министр поручил облгосадминистрациям наработать систему работы центров для проведения прививок в выходные дни.

Центры должны быть привязаны к конкретному учреждению здравоохранения. В первую очередь необходимо определить тип центра вакцинации, который будут образовывать, сформировать команду и руководителя. Работу медицинских работников в центрах будут оплачивать за средства НСЗУ,

– добавил Ляшко.

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Львовский центр вакцинации начнет работать в июне

По словам заместителя главы Львовской ОГА Ивана Собко, детальный план работы центра должны представить на следующей неделе.

"Чтобы уже в июне начать запись людей. Ожидаемая дата начала работы центров по прогнозам Минздрава – 5 – 6 июня, но это зависит, конечно же, от состояния организации работы на местах", – добавил чиновник.

Собко рассказал, что сейчас обсуждают возможность открытия вакцинального центра на стадионе "Арена Львов". Однако также рассматривают альтернативные варианты его размещения в разных районах Львова. Центр планируют создать там, куда львовянам и жителям области будет удобно доезжать.

Обратите внимание! Целью создания центров вакцинации является увеличение количества привитых взрослых украинцев. Такие центры будут временными пунктами прививки.

"Арена Львов" – самое подходящее место для создания центра

По информации ZAXID.NET, глава ЛОГА Максим Козицкий рассказал, что "Арена Львов" больше всего соответствует рекомендациям Минздрава для обустройства центра вакцинации.

"Сейчас необходимо урегулировать ряд организационных вопросов, в первую очередь это касается кадрового обеспечения работы центра. Так как к процессу вакцинации будут привлекать не только медиков, но и волонтеров и студентов медицинских учреждений", – добавил чиновник.

Также будут рассматривать вопросы обеспечения центров вакцинации холодильным оборудованием, компьютерной техникой, стабильным сообщением с электронными сетями и охраной во время и после работы.Однако, по словам Козицкого, проблемой является расположение стадиона, так как он размещен на окраине города. Поэтому, вероятно, туда может быть затруднен подъезд.

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План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала