Во Львове создадут дополнительную COVID-зону: начался ремонт в больнице "скорой"
В одном из корпусов больницы скорой помощи Львова на улице Миколайчука поставят 350 дополнительных коек для больных коронавирусом. В помещениях медучреждения уже начали ремонт.
Дополнительные кровати разместят на обоих этажах больницы. Ранее эти помещения арендовал медколедж. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Почему во Львове создадут дополнительную COVID-зону
В больнице скорой помощи рассказали, что во Львове значительно увеличилось количество больных коронавирусом. Иногда пациенты в тяжелом состоянии остаются лечиться дома вместо того, чтобы получать медицинскую помощь в больнице.
Мы определили отдельный корпус на два этажа и помещения, которые ранее арендовал медицинский колледж. Здесь будет дополнительных 350 коек. Разворачиваем здесь кислородные точки, обеспечиваем кроватями и реанимационным оборудованием,
– отметили в больнице.
Кто финансирует ремонт больницы
Ремонт в помещениях делают застройщики города за собственные деньги. В общем компании потратят около 30 миллионов гривен на восстановление помещений.
После создания новой COVID-зоны больница сможет оказать помощь 650 пациентам. Ранее здесь предусмотрели 300 коек для больных коронавирусом, которые сейчас почти все заняты пациентами.
Где еще установят дополнительные кровати для больных COVID-18
Дополнительные кровати планируют развернуть:
- В больнице скорой помощи на улице Миколайчука – 350 коек в отдельном корпусе.
- В первой городской больнице на улице Ужгородской – 80 коек.
- В восьмой городской больнице на улице Навроцкого – 60 коек в отдельном корпусе.
- В пятой городской больницы на улице Коновальца, которая от 2 ноября принимает больных COVID – 80 коек.
- 40 коек в четвертой больницы на улице Свенцицкого. Там будут принимать людей с пневмонией или будут делечивать больных коронавирусом.
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