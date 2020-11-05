В одном из корпусов больницы скорой помощи Львова на улице Миколайчука поставят 350 дополнительных коек для больных коронавирусом. В помещениях медучреждения уже начали ремонт.

Дополнительные кровати разместят на обоих этажах больницы. Ранее эти помещения арендовал медколедж. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте также На автовокзале во Львове начали делать ПЦР-тестирование для пассажиров

Почему во Львове создадут дополнительную COVID-зону

В больнице скорой помощи рассказали, что во Львове значительно увеличилось количество больных коронавирусом. Иногда пациенты в тяжелом состоянии остаются лечиться дома вместо того, чтобы получать медицинскую помощь в больнице.

Мы определили отдельный корпус на два этажа и помещения, которые ранее арендовал медицинский колледж. Здесь будет дополнительных 350 коек. Разворачиваем здесь кислородные точки, обеспечиваем кроватями и реанимационным оборудованием,

– отметили в больнице.

Кто финансирует ремонт больницы

Ремонт в помещениях делают застройщики города за собственные деньги. В общем компании потратят около 30 миллионов гривен на восстановление помещений.

После создания новой COVID-зоны больница сможет оказать помощь 650 пациентам. Ранее здесь предусмотрели 300 коек для больных коронавирусом, которые сейчас почти все заняты пациентами.

Где еще установят дополнительные кровати для больных COVID-18

Дополнительные кровати планируют развернуть: