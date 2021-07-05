В рамках проекта "Подзамче. Наконец!” жители района и экспертная группа при поддержке Украинского культурного фонда работали над разработкой мультимедийного маршрута. Работа длилась более 4 месяцев.

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Львовян призывают поделиться фото для нового приложения

Мультимедийный маршрут создадут в виде мобильного приложения. Он будет содержать десять точек маршрута, отсканированные объекты в режиме дополненной реальности (AR) и аудиосопровождением. Также авторы планируют размещение старых фотографий для воспроизведения прошлого Подзамче.

Мы будем посылать запросы в архивы и другие учреждения, вместе с тем, хотим привлечь и жителей Львова к проекту. В приложении укажем автора фото и поблагодарим его, а также лично пригласим на первую презентацию результатов проекта в августе,

– отметила координатор "Подзамче. Наконец!" Юлия Рудюк.

Львовян просят делиться как печатными, так и электронными фотографиями, сделанными до 2005 года включительно. Перечень улиц, с которых нужны фото:

Лемковская;

Кушевича;

Тесленка;

Химическая;

Замарстиновская;

Лобачевского;

Заводская;

Донецкая;

Хмельницкого;

Остряницы;

Школьная;

Жовковская;

Гайдамацкая.

Оцифрованные фотографии просят присылать на почту lviv.cultural.centre@gmail.com или в Facebook и Instagram проекта "Подзамче. Наконец!". Относительно печатных фотографий можно написать по этим же адресам или позвонить по номеру +38 093 237 61 75 (Максим).