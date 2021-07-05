Во Львове создают мультимедийный маршрут Подзамче: горожан призывают поделиться фото
Источник:24 канал
Для создания маршрута Подзамче в формате мобильного приложения львовян просят поделиться фотографиями с улиц района, сделанными до 2005 года включительно. Инициаторы обещают упоминание и благодарность авторам фото и приглашение на первую экскурсию по маршруту.
В рамках проекта "Подзамче. Наконец!” жители района и экспертная группа при поддержке Украинского культурного фонда работали над разработкой мультимедийного маршрута. Работа длилась более 4 месяцев.
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Львовян призывают поделиться фото для нового приложения
Мультимедийный маршрут создадут в виде мобильного приложения. Он будет содержать десять точек маршрута, отсканированные объекты в режиме дополненной реальности (AR) и аудиосопровождением. Также авторы планируют размещение старых фотографий для воспроизведения прошлого Подзамче.
Мы будем посылать запросы в архивы и другие учреждения, вместе с тем, хотим привлечь и жителей Львова к проекту. В приложении укажем автора фото и поблагодарим его, а также лично пригласим на первую презентацию результатов проекта в августе,
– отметила координатор "Подзамче. Наконец!" Юлия Рудюк.
Львовян просят делиться как печатными, так и электронными фотографиями, сделанными до 2005 года включительно. Перечень улиц, с которых нужны фото:
- Лемковская;
- Кушевича;
- Тесленка;
- Химическая;
- Замарстиновская;
- Лобачевского;
- Заводская;
- Донецкая;
- Хмельницкого;
- Остряницы;
- Школьная;
- Жовковская;
- Гайдамацкая.
Оцифрованные фотографии просят присылать на почту lviv.cultural.centre@gmail.com или в Facebook и Instagram проекта "Подзамче. Наконец!". Относительно печатных фотографий можно написать по этим же адресам или позвонить по номеру +38 093 237 61 75 (Максим).Заметьте! " Подзамче. Наконец!"– это инициатива, которая объединяет вокруг себя активных деятелей и жителей микрорайона Подзамче во Львове. Над инициативой работает общественная организация Львовский культурный центр в партнерстве с Центром социальных инноваций, Дворцом Гната Хоткевича и офисом " Львов – город литературы ЮНЕСКО". Проект существует при поддержке Украинского культурного фонда.