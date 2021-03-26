Во Львове создали новый автобусный маршрут
Исполком Львовского горсовета 26 марта решил внести изменения в 2 автобусных маршрута Львова – №9 и №24. Также в городе создали новый маршрут №63.
Источник:Львовский горсовет
Автобусы №63 будут курсировать до села Воля Гамулецкая. Маршрут №9 решили продолжить, а №23 – закоротить.
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Как будут курсировать автобусы № 9, 23 и 63
По словам руководителя управления транспорта ЛГС, автобусный маршрут № 9 продлили до улицы Вернадского. Также в городе решили создать новый автобусный маршрут № 63 до села Воля Гамулецкая.
Автобусы №63 будут курсировать по такому маршруту:
- улица Под Дубом;
- проспект Чорновола;
- площадь 700-летия Львова;
- улица Замарстыновская;
- улица Долинского;
- улица Хмельницкого;
- село Малехов;
- село Великие Грибовичи;
- село Гряда;
- село Воля Гамулецкая;
- село Гряда;
- село Великие Грибовичи;
- село Малехов;
- улица Хмельницкого;
- улица Гайдамацкая;
- улица Замарстыновская;
- площадь 700-летия Львова;
- улица Под Дубом.
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Автобусы №9 будут курсировать по такому маршруту:
- село Мурованое;
- улица Хмельницкого;
- улица Липинского;
- проспект Чорновола;
- проспект Свободы;
- улица Дорошенко;
- улица Коперника;
- улица Бандеры;
- улица Генерала Чупринки;
- улица Горбачевского;
- улица Академика Сахарова;
- улица Княгини Ольги;
- улица Владимира Великого;
- улица Стрыйская;
- улица Вернадского (автовокзал);
- улица Вернадского (напротив дома № 115 на улице Стрыйской);
- улица В. Вернадского (автовокзал);
- улица Стрыйская;
- улица Рубчака;
- улица Троллейбусная;
- улица Владимира Великого;
- улица Княгини Ольги;
- улица Академика Сахарова;
- улица Коперника;
- улица Дорошенко;
- проспект Свободы;
- площадь Ризни;
- проспект Чорновола;
- улица Липинского;
- улица Хмельницкого;
- село Мурованое.
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Автобусы №22 будут курсировать по такому маршруту:
- улица Зерновая;
- проспект. Чорновола;
- улица Варшавская;
- улица Замарстыновская;
- село городского типа Брюховичи улица Львовская – улица Весенняя – улица Смолистая – улица Независимости Украины улица Курортная – улица Львовская – улица Под Осовою;
- село городского типа Брюховичи: улица Под Осовою – улица Львовская – улица Курортная улица Независимости Украины улица Смолистая – улица Весенняя – улица Львовская;
- улица Замарстыновская;
- улица Варшавская;
- проспект Чорновола;
- улица Кулиша;
- улица Зерновая
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