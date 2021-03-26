Исполком Львовского горсовета 26 марта решил внести изменения в 2 автобусных маршрута Львова – №9 и №24. Также в городе создали новый маршрут №63.

Автобусы №63 будут курсировать до села Воля Гамулецкая. Маршрут №9 решили продолжить, а №23 – закоротить.

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Как будут курсировать автобусы № 9, 23 и 63

По словам руководителя управления транспорта ЛГС, автобусный маршрут № 9 продлили до улицы Вернадского. Также в городе решили создать новый автобусный маршрут № 63 до села Воля Гамулецкая.

Автобусы №63 будут курсировать по такому маршруту:

улица Под Дубом;

проспект Чорновола;

площадь 700-летия Львова;

улица Замарстыновская;

улица Долинского;

улица Хмельницкого;

село Малехов;

село Великие Грибовичи;

село Гряда;

село Воля Гамулецкая;

село Гряда;

село Великие Грибовичи;

село Малехов;

улица Хмельницкого;

улица Гайдамацкая;

улица Замарстыновская;

площадь 700-летия Львова;

улица Под Дубом.

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Автобусы №9 будут курсировать по такому маршруту:

село Мурованое;

улица Хмельницкого;

улица Липинского;

проспект Чорновола;

проспект Свободы;

улица Дорошенко;

улица Коперника;

улица Бандеры;

улица Генерала Чупринки;

улица Горбачевского;

улица Академика Сахарова;

улица Княгини Ольги;

улица Владимира Великого;

улица Стрыйская;

улица Вернадского (автовокзал);

улица Вернадского (напротив дома № 115 на улице Стрыйской);

улица В. Вернадского (автовокзал);

улица Стрыйская;

улица Рубчака;

улица Троллейбусная;

улица Владимира Великого;

улица Княгини Ольги;

улица Академика Сахарова;

улица Коперника;

улица Дорошенко;

проспект Свободы;

площадь Ризни;

проспект Чорновола;

улица Липинского;

улица Хмельницкого;

село Мурованое.

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Автобусы №22 будут курсировать по такому маршруту: