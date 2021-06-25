Коммунальщики уже работают: во Львове создали оперативный штаб ликвидации последствий непогоды

Во Львове вечером 25 июня не на шутку разгулялась непогода. Мощный град сопровождали шквальные порывы ветра, которые повырывали деревья с корнями. Из-за этого в городе Льва начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

Как сообщил городской глава Львова Андрей Садовый, городские службы уже выехали для ликвидации последствий.

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Садовый призвал местных и гостей Львова оставаться дома и не выходить на улицу.

Начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Фиксируем поваленные деревья и подтопления,

– написал мэр Львова.

Что происходит во Львове

Если вы стали заложником непогоды, обратитесь по телефону горячей линии города – 1580.

Вечером 25 июня Львов накрыла непогода: внезапно небо почернело и начал падать дождь с градом. Шквальные порывы ветра повырывали деревья. Системы водоотведения не могут справиться с нагрузкой, поэтому улицы превратились в реки. Отдельные районы города буквально отрезаны из-за километровых пробок.

Синоптики прогнозировали, что в этот день во Львове будет очень жарко. Температура должна была достичь 34 градусов выше нуля. Безумный ливень несколько ослабил жару, однако не слишком – по состоянию на вечер 25 июня температура составляет +27 градусов.

Во Львове бушевала непогода / Фото " Варты"