Во Львовской клинической больнице скорой помощи создали крупнейшее в Украине реанимационное отделение. Сейчас в реанимации медучреждения есть 100 коек, из которых 50 – для больных коронавирусом.

От начала пандемии коронавируса в Украине в больнице скорой помощи постоянно увеличивали количество мест для пациентов. Поэтому в медучреждении установили 100 коек – 50 коек с аппаратами ИВЛ – для больных коронавирусом и еще 50 – для пациентов с другими болезнями. Об этом рассказал директор медучреждения Олег Самчук, сообщил ZAXID.NET.

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Количество коек в реанимации постоянно увеличивают

В больнице скорой помощи увеличивали количество мест, чтобы иметь возможность спасать жизни львовян и жителей области. Когда Самчук стал главным врачом в больнице скорой, в медучреждении было всего 18 реанимационных коек. Сейчас в реанимационном отделении их 100.

50 из них – для пациентов с Covid-19. И рядом с каждым – аппарат ИВЛ. Укомплектовать ими реанимацию было принципиально важно, и нам это удалось. Еще 50 коек – для пациентов с другими болезнями: политравмы, инсульты, инфаркты, сепсис и полиорганная недостаточность, а также состояния после тяжелых операций,

– рассказал Самчук.

По словам главного врача больницы скорой помощи, пандемия коронавируса не должна стоять на пути лечению пациентов с другими болезнями.



Во Львове создали крупнейшую в Украине реанимацию / Фото ZAXID.NET

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Больницу скорой помощи оснастили качественной техникой

В медучреждении есть портативные рентгены и УЗИ-аппараты, благодаря которым у врачей есть возможность оперативно выполнять всю необходимую диагностику больных.

Рядом с реанимационным отделением расположены КТ и МРТ. Во Львовской больнице скорой помощи также оборудовали современную лабораторию.

Сейчас в реанимации и палатах интенсивной терапии находятся 78 пациентов, 30 из которых медики лечат от коронавируса. Около 13 больных нуждаются в подключении к аппаратам ИВЛ.

По словам Самчука, медики львовской больницы скорой помощи делают все, чтобы пациенты могли справиться с недугами. Сейчас задача врачей медучреждения – пройти пандемию коронавируса с минимальными потерями.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса болезнь обнаружили у 42,05 тысячи жителей Львовщины. Выздороветь удалось 27,22 тысячи больных, а умерли от осложнений 1176 человек. По состоянию на 24 ноября коронавирус обнаружили у 771 человека, из них 336 – львовяне.