Во Львове правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась продажей каннабиса, метадона, амфетамина и наркосодержащих таблеток. Восемь злоумышленников ежедневно продавали наркотики на более чем 60 тысяч гривен.

Правоохранители документировали деятельность банды наркоторговцев в течение 10 месяцев. Так, они установили всех злоумышленников, которые были причастны к незаконному "бизнесу".

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Как правоохранители разоблачили наркоторговцев

Правоохранители выяснили, что преступную группировку организовал 27-летний львовянин . Он наладил контактную схему распространения наркотиков на территории области.

. Он наладил контактную схему распространения наркотиков на территории области. Его "правой рукой" был 52-летний мужчина , который помогал координировать действия членов группы.

, который помогал координировать действия членов группы. В состав группы входили 2 поставщика и 4 сбытчика – женщина и 3 мужчин в возрасте от 24 до 49 лет.

– женщина и 3 мужчин в возрасте от 24 до 49 лет. Один из мужчин не только продавал наркотики, но и использовал свою квартиру как "притон".

Правоохранители вместе с бойцами спецподразделения КОРД и батальона полиции особого назначения задержали организатора наркобизнеса с поличным , когда тот перевозил в своем авто очередную партию наркосодержащих таблеток для последующей продажи.

, когда тот перевозил в своем авто очередную партию наркосодержащих таблеток для последующей продажи. В результате 13 обысков следователи изъяли около 200 наркосодержащих таблеток, более 2 кг каннабиса, ЛСД, амфетамин, деньги в национальной и иностранной валюте, банковские карты и фасовочные материалы.

следователи изъяли около 200 наркосодержащих таблеток, более 2 кг каннабиса, ЛСД, амфетамин, деньги в национальной и иностранной валюте, банковские карты и фасовочные материалы. Стоимость изъятых наркотиков составляет около 700 тысяч гривен.

Смотрите фото задержания наркодельцов / Фото Нацполиции

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Что грозит злоумышленникам

Правоохранители сообщили организатору группировки и еще 3 его активным участникам о подозрении в "незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотиков, психотропных веществ или их аналогов". Злоумышленникам грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

После проведения экспертиз правоохранители сообщат о подозрении другим участникам группы:

за "организацию или содержание мест для незаконного употребления или изготовления наркотиков, психотропных веществ или их аналогов";

за "незаконное производство, хранение или пересылку наркотиков, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта";

за "незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотиков, психотропных веществ или их аналогов".

Смотрите видео, как правоохранители задержали злоумышленников: