Во Львове спецназовцы задержали банду наркоторговцев: фото и видео
Во Львове правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась продажей каннабиса, метадона, амфетамина и наркосодержащих таблеток. Восемь злоумышленников ежедневно продавали наркотики на более чем 60 тысяч гривен.
Источник:Нацполиция Украины
Правоохранители документировали деятельность банды наркоторговцев в течение 10 месяцев. Так, они установили всех злоумышленников, которые были причастны к незаконному "бизнесу".
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Как правоохранители разоблачили наркоторговцев
- Правоохранители выяснили, что преступную группировку организовал 27-летний львовянин. Он наладил контактную схему распространения наркотиков на территории области.
- Его "правой рукой" был 52-летний мужчина, который помогал координировать действия членов группы.
- В состав группы входили 2 поставщика и 4 сбытчика – женщина и 3 мужчин в возрасте от 24 до 49 лет.
- Один из мужчин не только продавал наркотики, но и использовал свою квартиру как "притон".
- Правоохранители вместе с бойцами спецподразделения КОРД и батальона полиции особого назначения задержали организатора наркобизнеса с поличным, когда тот перевозил в своем авто очередную партию наркосодержащих таблеток для последующей продажи.
- В результате 13 обысков следователи изъяли около 200 наркосодержащих таблеток, более 2 кг каннабиса, ЛСД, амфетамин, деньги в национальной и иностранной валюте, банковские карты и фасовочные материалы.
- Стоимость изъятых наркотиков составляет около 700 тысяч гривен.
Смотрите фото задержания наркодельцов / Фото Нацполиции
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Что грозит злоумышленникам
Правоохранители сообщили организатору группировки и еще 3 его активным участникам о подозрении в "незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотиков, психотропных веществ или их аналогов". Злоумышленникам грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
После проведения экспертиз правоохранители сообщат о подозрении другим участникам группы:
- за "организацию или содержание мест для незаконного употребления или изготовления наркотиков, психотропных веществ или их аналогов";
- за "незаконное производство, хранение или пересылку наркотиков, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта";
- за "незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотиков, психотропных веществ или их аналогов".
Смотрите видео, как правоохранители задержали злоумышленников:
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