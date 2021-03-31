Школьник пропал 30 марта. 12-летнего мальчика искали сотрудники всех служб полиции. Однако ребенка случайно нашел спецназовец, который гулял с собакой.

Школьник ночевал в подъезде жилого дома. К счастью, мальчик не пострадал.

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Мальчик пошел гулять и не вернулся

Правоохранителям 31 марта поступило сообщение от обеспокоенной львовянки.

Женщина рассказала, что ее 12-летний сын исчез.

Школьник вышел из дома 30 марта около 12:00 и не вернулся.

С тех пор мальчик не выходил на связь с семьей.

В последний раз его видели на улице Выговского. Он там гулял со своими друзьями.

К поискам школьника привлекли сотрудники всех служб и подразделений Львовского райуправления полиции.

Правоохранители обследовали прилегающую территорию, опросили местных жителей и изучили видео с камер наблюдения.

Также полицейские проверили заброшенные здания, подвалы и чердаки. Однако ребенка так и не нашли.



С родителями и мальчиком провели беседу / Фото полиции Львовской области

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Мальчика нашел спецназовец, который гулял с собакой

Ориентировку прислали во все территориальные подразделения полиции Львовской области. Около 9:40 31 марта сотрудник батальона полиции особого назначения Иван Мартын, гуляя с собакой в свой выходной, увидел на улице Караджича мальчика, который подпадал под ориентировку. Правоохранитель передал школьника сотрудникам отдела полиции № 1.

Мальчик здоров и невредим. Правоохранители установили, что школьник ночевал в одном из подъездов жилого дома. С ним и его родителями провели профилактические беседы.