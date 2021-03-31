Во Львове спецназовец нашел пропавшего 12-летнего мальчика, гуляя с собакой: фото
Школьник пропал 30 марта. 12-летнего мальчика искали сотрудники всех служб полиции. Однако ребенка случайно нашел спецназовец, который гулял с собакой.
Источник:полиция Львовской области
Школьник ночевал в подъезде жилого дома. К счастью, мальчик не пострадал.
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Мальчик пошел гулять и не вернулся
- Правоохранителям 31 марта поступило сообщение от обеспокоенной львовянки.
- Женщина рассказала, что ее 12-летний сын исчез.
- Школьник вышел из дома 30 марта около 12:00 и не вернулся.
- С тех пор мальчик не выходил на связь с семьей.
- В последний раз его видели на улице Выговского. Он там гулял со своими друзьями.
- К поискам школьника привлекли сотрудники всех служб и подразделений Львовского райуправления полиции.
- Правоохранители обследовали прилегающую территорию, опросили местных жителей и изучили видео с камер наблюдения.
- Также полицейские проверили заброшенные здания, подвалы и чердаки. Однако ребенка так и не нашли.
С родителями и мальчиком провели беседу / Фото полиции Львовской области
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Мальчика нашел спецназовец, который гулял с собакой
Ориентировку прислали во все территориальные подразделения полиции Львовской области. Около 9:40 31 марта сотрудник батальона полиции особого назначения Иван Мартын, гуляя с собакой в свой выходной, увидел на улице Караджича мальчика, который подпадал под ориентировку. Правоохранитель передал школьника сотрудникам отдела полиции № 1.
Мальчик здоров и невредим. Правоохранители установили, что школьник ночевал в одном из подъездов жилого дома. С ним и его родителями провели профилактические беседы.
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