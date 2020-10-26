Во Львове 26 октября стартовал фестиваль ЛюдкевичFest. Он продлится до 31 октября. Насладиться прослушиванием украинских классических произведений можно будет во Львовском органном зале.

ЛюдкевичFest будут проводить во Львове уже в третий раз. Вдохновителем фестиваля является Станислав Людкевич – украинский композитор, дирижер и автор гениальных симфонических и камерных произведений. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета. Читайте также Во Львове кофе с собой будут наливать в съедобные чашки: стартовал новый проект – детали Коротко о программе фестиваля ЛюдкевичFest 26 октября откроет подборка лучших квартетов XX века – камерные произведения композиторов Бориса Лятошинского, Мирослава Скорика и Александра Козаренко. Эти композиции созданы для исполнения струнным квартетом.

откроет подборка лучших квартетов XX века – камерные произведения композиторов Бориса Лятошинского, Мирослава Скорика и Александра Козаренко. Эти композиции созданы для исполнения струнным квартетом. Во Львовском органном зале 27 октября выступит пианист Александр Козаренко. Он придает особое внимание украинской музыке XX-XXI веков. Композитор работает в жанрах симфонической, оперной, балетной, хоровой, камерно-инструментальной, вокальной и театральной музыки. Во второй день фестиваля Козаренко исполнит композиции украинского гения XX века Бориса Лятошинского.

выступит пианист Александр Козаренко. Он придает особое внимание украинской музыке XX-XXI веков. Композитор работает в жанрах симфонической, оперной, балетной, хоровой, камерно-инструментальной, вокальной и театральной музыки. Во второй день фестиваля Козаренко исполнит композиции украинского гения XX века Бориса Лятошинского. Известный украинский виолончелист Ярослав Мигаль, скрипач Петр Титяев и пианистка Анастасия Бойко исполнят произведения украинских композиторов 28 октября.

Заслуженная артистка Украины Наталья Дитюк под фортепианное сопровождение Елены Владиславской исполнят вокальные произведения украинского композитора Николая Колессы. Во время концерта будут звучать обработки украинских народных песен, а также песни на слова Леси Украинки и японского поэта Исикава Такубоку в украинском переводе Богдана Стельмаха.

В день завершения фестиваля, 31 октября, состоится скрипичный концерт Станислава Людкевича. Солистом станет виртуозный скрипач Адриан Боднар, а Иван Остапович на лекции расскажет об истории и особенностях произведения, стиле и музыкальных средствах.

состоится скрипичный концерт Станислава Людкевича. Солистом станет виртуозный скрипач Адриан Боднар, а Иван Остапович на лекции расскажет об истории и особенностях произведения, стиле и музыкальных средствах. Фестиваль ЛюдкевичFest проходит при поддержке Львовского городского совета. Обратите внимание! Больше информации об этом фестивале и предстоящих мероприятиях можно узнать на страницах в соцсетях Львовского органного зала – Instagram, Facebook или Telegram.