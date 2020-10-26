Во Львове стартовал фестиваль украинской музыки ЛюдкевичFest: детали
Во Львове 26 октября стартовал фестиваль ЛюдкевичFest. Он продлится до 31 октября. Насладиться прослушиванием украинских классических произведений можно будет во Львовском органном зале.
ЛюдкевичFest будут проводить во Львове уже в третий раз. Вдохновителем фестиваля является Станислав Людкевич – украинский композитор, дирижер и автор гениальных симфонических и камерных произведений. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Коротко о программе фестиваля
- ЛюдкевичFest 26 октября откроет подборка лучших квартетов XX века – камерные произведения композиторов Бориса Лятошинского, Мирослава Скорика и Александра Козаренко. Эти композиции созданы для исполнения струнным квартетом.
- Во Львовском органном зале 27 октября выступит пианист Александр Козаренко. Он придает особое внимание украинской музыке XX-XXI веков. Композитор работает в жанрах симфонической, оперной, балетной, хоровой, камерно-инструментальной, вокальной и театральной музыки. Во второй день фестиваля Козаренко исполнит композиции украинского гения XX века Бориса Лятошинского.
- Известный украинский виолончелист Ярослав Мигаль, скрипач Петр Титяев и пианистка Анастасия Бойко исполнят произведения украинских композиторов 28 октября.
- Заслуженная артистка Украины Наталья Дитюк под фортепианное сопровождение Елены Владиславской исполнят вокальные произведения украинского композитора Николая Колессы. Во время концерта будут звучать обработки украинских народных песен, а также песни на слова Леси Украинки и японского поэта Исикава Такубоку в украинском переводе Богдана Стельмаха.
- В день завершения фестиваля, 31 октября, состоится скрипичный концерт Станислава Людкевича. Солистом станет виртуозный скрипач Адриан Боднар, а Иван Остапович на лекции расскажет об истории и особенностях произведения, стиле и музыкальных средствах.
- Фестиваль ЛюдкевичFest проходит при поддержке Львовского городского совета.
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