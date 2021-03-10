В Офисе Президента анонсировали строительство конгресс-центра и большого музейного комплекса во Львове. Их планируют построить для привлечения бизнес-туристов.

О строительстве конгресс-центра и большого музейного комплекса во Львове рассказал заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30". По его мнению, городу не хватает "магнита" для бизнес-туристов.

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Строительство конгресс-центра скоро начнется

Во Львове планируют начать строительство конгресс-центра и большого музейного комплекса в 2021 году.

Небольшой анонс, я думаю, господин Садовый (мэр Львова – 24 канал) не будет против. Львову не хватает конгресс-центра, того магнита, куда поедет бизнес-турист. Это вообще другой турист, который тратит деньги и оставляет их общине,

– отметил Тимошенко.

По словам заместителя председателя ОП, во Львове уже нашли землю, на которой будут строить конгресс-центр и музей. Однако чиновник пока не рассказал, где именно будет происходить строительство.

Комплекс станет наследием для будущих поколений

По словам Тимошенко, во Львове построят большой комплекс, в котором будут ивент-холл, конгресс-центр и музей.

"Это лучший пример, когда все объединяются и строят то, о чем будут говорить через несколько десятков лет. И это будет культурным наследием для других поколений", – подытожил чиновник.

Тимошенко добавил, что в строительстве комплекса во Львове будут участвовать государство, местные власти и инвесторы.