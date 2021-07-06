Первая авария произошла на улице Воздушной, а вторая – на улице Туннельной. Правоохранители устанавливают обстоятельства обоих ДТП.

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Водитель мотоцикла упал во время движения

  • В 14:50 на улице Воздушной произошло ДТП – водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и упал.
  • В результате аварии 20-летний львовянин травмировался.
  • Медики скорой отвезли его в больницу.
  • Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства аварии.

Мотоцикл столкнулся с легковушкой

  • Примерно в 18:00 на Туннельной улице произошла еще одна авария с участием мотоциклиста.
  • Там столкнулись автомобиль Skoda Fabia и мотоцикл Honda, которым управлял 21-летний водитель.
  • Мужчина получил травмы, поэтому его госпитализировали.
  • Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".
  • Виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
  • Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
  • Они устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

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