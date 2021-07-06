Во Львове столкнулись Skoda и мотоцикл: водитель Honda попал в больницу
6 июля 2021 , 12:05Читати новину українською
Источник:полиция Львовщины
Во Львове 5 июля произошло 2 ДТП с участием мотоциклистов. Оба водителя получили травмы и попали в больницу.
Первая авария произошла на улице Воздушной, а вторая – на улице Туннельной. Правоохранители устанавливают обстоятельства обоих ДТП.
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Водитель мотоцикла упал во время движения
- В 14:50 на улице Воздушной произошло ДТП – водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и упал.
- В результате аварии 20-летний львовянин травмировался.
- Медики скорой отвезли его в больницу.
- Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства аварии.
Мотоцикл столкнулся с легковушкой
- Примерно в 18:00 на Туннельной улице произошла еще одна авария с участием мотоциклиста.
- Там столкнулись автомобиль Skoda Fabia и мотоцикл Honda, которым управлял 21-летний водитель.
- Мужчина получил травмы, поэтому его госпитализировали.
- Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".
- Виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
- Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
- Они устанавливают все причины и обстоятельства аварии.
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