Во Львове столкнулись ВАЗ и Mercedes: травмировались 4 человека – фото аварии
Во Львове 14 января на перекрестке столкнулись легковушка ВАЗ-2112 и микроавтобус Mercedes-Benz Vito. В результате ДТП травмировались 4 человека, среди которых был 12-летний ребенок.
Авария произошла около 18:40 на перекрестке улиц Шевченко и Томашевского. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
Интересно Снесло с трассы: в Ровненской области в ДТП погибли два сына львовского священника – фото
Как произошла авария
- Около 18:40 на перекрестке улиц Шевченко и Томашевского столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2112 и микроавтобус Mercedes-Benz Vito, которым управлял 32-летний житель Яворивского района.
- За рулем легковушки находилась 35-летняя львовянка.
- В результате аварии оба водителя автомобилей получили травмы.
- Также пострадали 2 пассажира легковушки – жители Львова, возрастом 12 и 36 лет.
ДТП произошло на перекрестке / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
В результате аварии пострадали 4 человека / Фото полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью