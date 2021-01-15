Во Львове 14 января на перекрестке столкнулись легковушка ВАЗ-2112 и микроавтобус Mercedes-Benz Vito. В результате ДТП травмировались 4 человека, среди которых был 12-летний ребенок.

Авария произошла около 18:40 на перекрестке улиц Шевченко и Томашевского. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

Около 18:40 на перекрестке улиц Шевченко и Томашевского столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2112 и микроавтобус Mercedes-Benz Vito, которым управлял 32-летний житель Яворивского района.

За рулем легковушки находилась 35-летняя львовянка.

В результате аварии оба водителя автомобилей получили травмы.

Также пострадали 2 пассажира легковушки – жители Львова, возрастом 12 и 36 лет.



ДТП произошло на перекрестке / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.



В результате аварии пострадали 4 человека / Фото полиции Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины