Во Львове с 25 ноября студентов начали бесплатно тестировать на коронавирус. ПЦР-тестирование проводят в лаборатории научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Бесплатные тесты на коронавирус делают студентам львовских вузов. Проект стартовали Львовский национальный медуниверситет имени Даниила Галицкого и областной лабораторный центр Минздрава, сообщил ZAXID.NET. Интересно Во Львове открыли новое отделение для больных коронавирусом Как студент может бесплатно сдать тест на COVID-19 При подозрении на коронавирус студент должен обратиться в администрацию своего учебного заведения.

Работники вуза, в свою очередь, формируют список людей, у которых необходимо взять мазки для следующего тестирования на COVID-19.

Позже эти списки присылают в медучреждение, которое направит бригаду для отбора мазков у студентов.

После этого медики доставляют образцы в лабораторию НИИ эпидемиологии и гигиены.

Специалисты лаборатории в течение 24 часов выдадут результат ПЦР-исследования. Ежедневно лаборатория будет делать до 100 ПЦР-тестов Исполняющая обязанности руководителя областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко-Тимко рассказала, что этот проект позволит быстро выявить коронавирус среди самой активной категории населения – студентов. Так, медики смогут вовремя прервать цепь распространения болезни. Ежедневно в лаборатории планируют делать до 100 ПЦР-тестов для львовских студентов. В лабораторию 25 ноября уже поступили первые мазки проб на коронавирус студентов Львовской музыкальной академии. Обратите внимание! С апреля 2020 года лаборатория научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены ЛНМУ имени Даниила Галицкого начала проводить тестирование на COVID-19. За это время специалисты провели более 10 тысяч ПЦР-исследований и более 3 тысяч ИФА-тестов.