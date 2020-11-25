Во Львове студентам бесплатно будут делать ПЦР-тестирование на COVID-19
Во Львове с 25 ноября студентов начали бесплатно тестировать на коронавирус. ПЦР-тестирование проводят в лаборатории научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены ЛНМУ имени Даниила Галицкого.
Бесплатные тесты на коронавирус делают студентам львовских вузов. Проект стартовали Львовский национальный медуниверситет имени Даниила Галицкого и областной лабораторный центр Минздрава, сообщил ZAXID.NET.
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Как студент может бесплатно сдать тест на COVID-19
- При подозрении на коронавирус студент должен обратиться в администрацию своего учебного заведения.
- Работники вуза, в свою очередь, формируют список людей, у которых необходимо взять мазки для следующего тестирования на COVID-19.
- Позже эти списки присылают в медучреждение, которое направит бригаду для отбора мазков у студентов.
- После этого медики доставляют образцы в лабораторию НИИ эпидемиологии и гигиены.
- Специалисты лаборатории в течение 24 часов выдадут результат ПЦР-исследования.
Ежедневно лаборатория будет делать до 100 ПЦР-тестов
Исполняющая обязанности руководителя областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко-Тимко рассказала, что этот проект позволит быстро выявить коронавирус среди самой активной категории населения – студентов.
Так, медики смогут вовремя прервать цепь распространения болезни. Ежедневно в лаборатории планируют делать до 100 ПЦР-тестов для львовских студентов.
В лабораторию 25 ноября уже поступили первые мазки проб на коронавирус студентов Львовской музыкальной академии.
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