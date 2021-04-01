Во Львове суд арестовал убийцу Дарьи Косенок
Лычаковский райсуд Львова 1 апреля избрал самую жесткую меру пресечения для подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок. Его будут держать под стражей без права внесения залога.
Источник:ZAXID.NET
Тело Дарьи Косенок нашли в съемной квартире 30 марта. Через несколько часов правоохранители задержали главного подозреваемого в убийстве студентки – ее парня.
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Парня будут держать под стражей
В пресс-службе облпрокуратуры рассказали, что Лычаковский районный суд 1 апреля, избрал меру пресечения для 19-летнего житомирянина. Парня подозревают в убийстве его девушки – студентки Дарьи Косенок.
По решению суда подозреваемого до 30 мая возьмут под стражу без возможности внесения залога. Через 2 месяца суд пересмотрит эту меру пресечения.
Коротко о резонансном убийстве Дарьи Косенок
- Тело девушки нашли 30 марта в квартире на улице Лычаковской.
- Квартиру она сняла на несколько дней вместе со своим парнем.
- На теле девушки обнаружили 9 ножевых ранений.
- Парня задержали через несколько часов в одном из хостелов в Сходнице.
- Он признался в убийстве и рассказал, что совершил его из-за ревности.
- За убийство своей девушки парню грозит 15 лет тюрьмы
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