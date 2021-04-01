Лычаковский райсуд Львова 1 апреля избрал самую жесткую меру пресечения для подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок. Его будут держать под стражей без права внесения залога.

Тело Дарьи Косенок нашли в съемной квартире 30 марта. Через несколько часов правоохранители задержали главного подозреваемого в убийстве студентки – ее парня.

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Парня будут держать под стражей

В пресс-службе облпрокуратуры рассказали, что Лычаковский районный суд 1 апреля, избрал меру пресечения для 19-летнего житомирянина. Парня подозревают в убийстве его девушки – студентки Дарьи Косенок.

По решению суда подозреваемого до 30 мая возьмут под стражу без возможности внесения залога. Через 2 месяца суд пересмотрит эту меру пресечения.

Коротко о резонансном убийстве Дарьи Косенок