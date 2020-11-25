Шевченковский районный суд Львова прекращает отправлять повестки и судебные решения по почте. Там объясняют такое решение отсутствием финансирования – нет денег на марки.

Теперь всю корреспонденцию, которую суд отправлял по почте, будут направлять на электронные ящики. Чтобы получить повестку человеку при подаче документов нужно указать свой номер телефона и адрес электронной почты. Об этом сообщила пресс-служба Лычаковского районного суда Львова.

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Как теперь будут присылать повестки из Лычаковского райсуда

Шевченковский райсуд больше не имеет возможности отправлять по почте повестки, судебные решения и другую корреспонденцию. Из-за отсутствия финансирования там не могут приобрести марки.

В связи с отсутствием финансирования суд не имеет возможности сообщать о дате судебных заседаний судебными повестками. Также суд не имеет возможности передать участникам судебных процессов по почте копии судебных решений. Денег на марки нет,

– сообщила пресс-служба Лычаковского райсуда.

Поэтому суд решил пользоваться менее затратным и более современным методом отправки писем – через интернет. Теперь, чтобы получить вызов в суд, человек должен написать заявление на получение судебной повестки и указать свой номер телефона и адрес электронной почты. Так ему смогут прислать повестку с помощью смс-сообщения или электронным письмом.



Суд не будет посылать повестки по почте / Фото пресс-службы Лычаковского райсуда Львова



Письма от суда будут приходить на электронную почту / Фото пресс-службы Лычаковского райсуда Львова