Хозяйственный суд Львовщины отказал в удовлетворении иска Львовского горсовета об обязательстве ПАО "Ирокс" снести самовольно построенную пристройку и надстройку на улице Тернопольской. Судьи считают, что при наличии действующего разрешения нельзя трактовать такую деятельность как самовольную.

Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля во Львове утверждает, что скандальная компания "Ирокс" осуществляет незаконное строительство на улице Тернопольской еще с 2016 – 2017 годов. Инспекторы составляли протоколы о правонарушениях в сфере градостроительства, предписания о приостановлении работ по этому адресу и устранении нарушений. Об этом сообщило издание "Наши деньги.Львов".

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Почему Львовский горсовет судился против " Ирокс"

На улице Тернопольской компания "Ирокс" и ООО "Персенковка" возводят 10-этажный ЖК "Персенковка" .

. В 2016 году городская ГАСК провела проверку строительства. Так, компании "Ирокс" аннулировали разрешение на строительство объекта на Тернопольской, в том числе на реконструкцию нежилого помещения под многоквартирный жилой дом с достройкой и надстройкой.

объекта на Тернопольской, в том числе на реконструкцию нежилого помещения под многоквартирный жилой дом с достройкой и надстройкой. Львовский горсовет требовал у компании "Ирокс", чтобы та привела земельный участок на Тернопольской "в прежнее состояние". Для этого нужно было снести 1046,9 квадратного метра строения.

у компании "Ирокс", чтобы та привела земельный участок на Тернопольской "в прежнее состояние". Для этого нужно было 1046,9 квадратного метра строения. Представитель "Ирокса" сообщил суду, что фирма обжаловал а и постановления о штрафах, и приказ об аннулировании разрешения. Следовательно, "выводы городского совета в части недобросовестности "Ирокса" как застройщика являются преждевременными и не заслуживают внимания".

а и постановления о штрафах, и Следовательно, "выводы городского совета в части недобросовестности "Ирокса" как застройщика являются преждевременными и не заслуживают внимания". Дело об отмене приказа притормозили еще в 2017 году, пока длится судебный спор относительно законности постановлений и предписаний инспекции.

Какое решение вынес суд

Дело рассматривали три судьи – Ирина Козак, Наталья Березяк и Тарас Рим.

В решении суда отметили, что "Ирокс" получил разрешение на строительство еще в 2008 году и за время действия разрешения построил 8 этажей. В течение 8 лет ни горсовет, ни другие контролирующие органы "не осуществляли никаких мер по проверке правильности такого строительства, а выявив возможные нарушения, решили положить все негативные последствия только на частных лиц".

Судьи считают, что при наличии действующего разрешения нельзя трактовать такую деятельность как самовольную. Также реконструкция здания осуществляется на основе 2 частей одного нежилого здания, которым владеют и ПАО "Ирокс", и ООО "Персенковка". Поэтому "возможное решение хозяйственного суда об удовлетворении иска будет актом вмешательства в мирное владение имуществом".

Как сообщила директор юридического департамента ЛГС Гелена Пайонкевич, горсовет будет обжаловать это решение в апелляции.

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Коротко о делах относительно скандальной компании "Ирокс"