Шевченковский районный суд Львова признал виновным во взяточничестве инженера по охране труда ГП "Западный экспертно-технический центр Гоструда" Марьяна Боруцкого. Ему присудили 25,5 тысячи гривен штрафа за получение взятки в 108 тысяч гривен.

68-летнего чиновника задержали 19 мая во время получения второй части взятки, сообщает ZAXID.NET.

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За что инженер требовал взятку

Боруцкий требовал 4 тысячи долларов у представителя ООО "Львівзахідбуд". За эти деньги инженер обещал посодействовать в выдаче положительного заключения ГУ Гоструда Львовщины относительно несчастного случая на производстве. Этот вывод должен свидетельствовать, что несчастный случай не был связан с производством на ООО "Львівзахідбуд".

Чиновник узнал, что специалисты ГУ Гоструда в Львовской области проводят проверку на одном из львовских предприятий и решил воспользоваться положением, чтобы подзаработать,

– рассказала бывшая главная прокурор Львовщины Ирина Диденко.

Как проходил суд над инженером-взяточником

Во время судебного заседания Боруцкий полностью признал свою вину. Судья Юрий Донченко, исследовав все доказательства, признал чиновника виновным во взяточничестве и назначил 25,5 тысячи гривен штрафа. Деньги, которые дали Боруцкому, как взятку, изъяли и передали в пользу государства.

На приговор Шевченковского суда еще можно подать апелляцию.

Интересно! Марьян Боруцкий до сих пор работает инженером по охране труда в ГП "Западный экспертно-технический центр Гоструда".