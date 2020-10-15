Следствие доказало, что пастор сколевской церкви евангелистов Петр Высочанский развратил 14-летнего парня. Однако Лычаковский суд 8 октября освободил мужчину от наказания.

Высочанский подписал мировое соглашение с юношей, которого он развратил. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Читайте также Убила своего новорожденного ребенка: во Львове студентку освободили от наказания

Как пастор развратил подростка

Во Львове 20 августа 2020 года на парковке возле "Эпицентра", который расположен на улице Хмельницкого, Высочанский заманил 14-летнего парня в свою машину.

Мужчина попросил юношу помочь ему настроить мобильную связь на телефоне.

Парень согласился и сел в машину. Там пастор, рассказывая сексуальные истории, начал его щупать.

Позже педофил предложил юноше 500 гривен, если он удовлетворит его потребность в сексе.

Парень не растерялся и включил диктофон, чтобы записать разговор с Высочанский.

Юноша вызвал полицию. Через несколько минут после звонка подростка мужчину задержали. В участке мужчина подтвердил, что и в самом деле приставал к парню.

Позже мать подростка заявила, что надеется на справедливое наказание для педофила.

Интересно! Украинская церковь пятидесятников в городе Сколе, в которой Высочанский работает пастором, никак не отреагировала на эту ситуацию.

Почему суд освободил пастора-педофила от наказания

В судебном приговоре говорится, что Высочанский заключил мировое соглашение со своей жертвой. В свою очередь, подросток заявил, что пастор компенсировал ему все нанесенные убытки – как моральный, так и материальный ущерб. Парень был не против, чтобы педофила освободили от наказания.

Судья Лычаковского суда Роман Грицко утвердил соглашение о примирении пастора и подростка. Высочанского приговорили к 2 годам за решеткой, но сразу же освободили от отбывания наказания. При этом педофилу присудили год испытательного срока.