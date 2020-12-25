Во Львове Апелляционный административный суд отменил градостроительные условия и ограничения для ООО "Колибри" на уже построенный дом. Без разрешительных документов осталась вторая очередь жилого комплекса на Замарстыновской.

Теперь У ООО "Колибри" нет градостроительных условий и ограничений на строительство 2 очереди ЖК на Замарстыновской – Миртовой. Первую очередь этого жилого комплекса компания сдала в эксплуатацию в конце 2017 года. Об этом сообщило издание "Наши деньги Львов".

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Львовяне протестовали против строительства нового дома

В конце 2017 года "Колибри" получило все необходимые документы на строительство 2 очереди ЖК на Замарстыновской, в том числе градостроительные условия и ограничения.

на строительство 2 очереди ЖК на Замарстыновской, в том числе градостроительные условия и ограничения. Местные жители и жители дома 1 очереди ЖК выступали против строительства еще одного дома. Они проходили и на заседание исполкома Львовского горсовета и выражали свой протест.

и жители дома 1 очереди ЖК еще одного дома. Они проходили и на заседание исполкома Львовского горсовета и выражали свой протест. Однако комитет таки утвердил решение о предоставлении "Колибри" градостроительных условий и ограничений на строительство 2 очереди.

У инспекторов Государственной архитектурно-строительной инспекции также были претензии к строительству второго дома еще во время его возведения.

Государственной архитектурно-строительной инспекции к строительству второго дома еще во время его возведения. В 2018 году ГАСК обнаружила ряд нарушений и отменил градостроительные условия и ограничения. Инспекторы установили, что для строительства нового дома застройщик запланировал ликвидировать придомовые площадки и парковочные места, а это является нарушением ГСН.

и ограничения. Инспекторы установили, что для строительства нового дома застройщик запланировал ликвидировать придомовые площадки и парковочные места, а это является нарушением ГСН. Также при проверке обнаружили нарушения этажности и плотности застройки .

. По проекту, высота нового дома должна была составлять 33,2 метра. Однако в градостроительных условиях и ограничениях она составляла 35 метров.

Также в МБУО почему-то предусмотрели плотность застройки земельного участка в объеме 55%. Однако по зонингу, максимальный процент застройки в зоне Ж-5 составляет: для 3-этажного дома – 44%, а для 9-этажного – 28%.

Несмотря на отмену градостроительных условий и ограничений застройщик не прекратил строить второй дом.

Что такое градостроительные условия и ограничения?

Градостроительные условия и ограничения – это документ, содержащий комплекс планировочных и архитектурных требований к проектированию и строительству по этажности и плотности застройки, отступлений от красных линий, границ земельного участка и благоустройства и тому подобное. Для получения градостроительных условий и ограничений застройщик обращается в структурное подразделение райгосадминистрации или исполкома горсовета.

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ООО "Колибри" подало иск в суд

В июле 2019 года строительство 2 очереди почти завершили и "Колибри" подало иск об отмене решения ГАСИ. Вероятно, потому, что дом нужно было сдать в эксплуатацию.

Судья Львовского окружного административного суда Андрей Ланкевич в сентябре 2019 года отменил решение областного инспекции. Суд решил, что плотность застройки устанавливается для квартала или микрорайона, а отклонения в высоте на 5% – вполне допустимо.

ГАСИ пыталась обжаловать такое решение. Инспекция подала апелляцию, но суд заявление не рассмотрел, потому ГАСИ не оплатила судебного сбора.

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Против "Колибри" подал апелляцию житель дома 1 очереди ЖК

Новую апелляционную жалобу против "Колибри" подал житель 1 очереди жилого комплекса. Мужчина заявил, что строительство еще одного 10-этажного дома рядом нарушает его права на пользование инфраструктурой и придомовой территорией.

Судья Восьмого апелляционного административного суда Светлана Шевчук согласилась с доводами львовянина. Она заявила, что интересы застройщика не могут преобладать над интересами общества. Поэтому суд отменил предыдущее решение админсуда. Так, фактически застройщик лишился градостроительных условий и ограничений на строительство 2 очереди ЖК.

Обратите внимание! ООО "Колибри" зарегистрировано в Львове на улице Замарстыновской. Его владельцами являются Владимир Сендега и Владислав Мотылев. Компания ранее уже фигурировала в судебных тяжбах. Например, Департамент экономической политики взимал с "Колибри" паевые взносы на создание и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Согласно договору, "Колибри" должно уплатить почти 447 тысяч гривен.