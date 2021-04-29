Во Львове на Рождественской ярмарке 11 января 2021 года 45-летний мужчина выстрелил из револьвера охраннику в голову. Суд решил освободить его от отбывания наказания, так как пострадавший выжил, а нападавший возместил ему ущерб.

Мужчина выстрелил охраннику в голову, когда тот начал ссориться с его другом. Львовянин заявил во время судебного заседания, не собирался его сильно травмировать.

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Мужчина несколько раз выстрелил из револьвера в сторону охранника

По материалам дела, вечером 11 января 2021 года между другом 45-летнего львовянина и охранником Рождественской ярмарки возник конфликт.

Обвиняемый во время судебного заседания рассказал, что увидев стычку, он один раз выстрелил из револьвера Флобера в воздух.

из револьвера Флобера После этого мужчина выстрелил еще несколько раз в сторону охранника

в сторону охранника Львовянин утверждает, что не собирался травмировать охранника, потому что у него был " игрушечный пистолет ".

". Обвиняемый убеждал, что хотел только напугать мужчину, чтобы прекратить конфликт.

После инцидента 33-летний охранник попал в больницу.

Медики в течение часа доставали пулю из головы мужчины.

доставали пулю из головы мужчины. По словам врачей, она задела только мягкие ткани, но не пробила череп.

Мужчину освободили от наказания

Львовянин заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Кроме этого, он оплатил возмещения охраннику ярмарки.

Судья Галицкого райсуда Львова Ирина Волоско, исследовав материалы дела, признала мужчину виновным в хулиганстве. Ему осудили на 4 года. Однако львовянина освободили от отбывания наказания, дав вместо этого 2 года испытательного срока.

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