Стрельба на Рождественской ярмарке: суд вынес приговор мужчине, выстрелившему охраннику в голову
Во Львове на Рождественской ярмарке 11 января 2021 года 45-летний мужчина выстрелил из револьвера охраннику в голову. Суд решил освободить его от отбывания наказания, так как пострадавший выжил, а нападавший возместил ему ущерб.
Источник:ZAXID.NET
Мужчина выстрелил охраннику в голову, когда тот начал ссориться с его другом. Львовянин заявил во время судебного заседания, не собирался его сильно травмировать.
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Мужчина несколько раз выстрелил из револьвера в сторону охранника
- По материалам дела, вечером 11 января 2021 года между другом 45-летнего львовянина и охранником Рождественской ярмарки возник конфликт.
- Обвиняемый во время судебного заседания рассказал, что увидев стычку, он один раз выстрелил из револьвера Флобера в воздух.
- После этого мужчина выстрелил еще несколько раз в сторону охранника
- Львовянин утверждает, что не собирался травмировать охранника, потому что у него был "игрушечный пистолет".
- Обвиняемый убеждал, что хотел только напугать мужчину, чтобы прекратить конфликт.
- После инцидента 33-летний охранник попал в больницу.
- Медики в течение часа доставали пулю из головы мужчины.
- По словам врачей, она задела только мягкие ткани, но не пробила череп.
Мужчину освободили от наказания
Львовянин заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Кроме этого, он оплатил возмещения охраннику ярмарки.
Судья Галицкого райсуда Львова Ирина Волоско, исследовав материалы дела, признала мужчину виновным в хулиганстве. Ему осудили на 4 года. Однако львовянина освободили от отбывания наказания, дав вместо этого 2 года испытательного срока.
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