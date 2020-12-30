Во Львове священник тайно приватизировал церковь, и переписал ее на дочь
В церкви Святого Духа в районе Левандовка во Львове священник объявил храм частной собственностью и установил новые замки. При переходе церкви в ПЦУ выяснилось, что она тайно приватизирована еще в 2009 году.
Церковь Святого Духа во Львове на Левандовке построили за деньги из пожертвований верующих. Однако теперь люди остались без храма – местный священник объявил сооружение своей частной собственностью. Об этом рассказали на канале НТА 29 декабря.
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Как выяснилось – совершенно случайно – во время процедуры перехода прихода в структуру Православной церкви Украины, это культовое сооружение приватизировал местный священник еще в 2009 году. Более того:
- Впоследствии он переписал его на дочь.
- А при оформлении дома земельный участок у него заложил в ипотеку на своего зятя.
Теперь батюшка уже открыто заявил, что церковь, в которой он служит, является частной собственностью – и установил новые замки. Службы там он проводит только для тех прихожан, которые его поддерживают.
Однако большинство людей общины обратились в суд, чтобы тот признал договор купли-продажи церкви неправомочным. Правоохранители уже занимаются досудебным расследование по уголовному делу о мошенничестве.
К слову, отец-приватизатор отказался комментировать ситуацию журналистам.
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