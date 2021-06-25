Исполком Львовского горсовета на заседании 25 июня подписал соответствующее решение. Кроме строительства McDonald's, возле ТРЦ создадут новое общественное пространство.
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Исполком внес изменения в градостроительные условия и ограничения, которые выдал ООО "Центр Проект" в 2017 году. Их компания получила разрешение на строительство на месте "Арсена" нового торгово-развлекательного центра. Изменения, которые внес исполком, касаются возведения еще двух зданий возле ТРЦ.
Главный архитектор Львова Антон Коломейцев отметил, что первые 2 очереди предполагают строительство 2 отдельных заведений общественного питания. Во время третьей очереди реконструируют здание ТРЦ "Арсен". Также перед ним планируют обустроить общественное пространство.
Одним из заведений питания будет 2-этажный ресторан McDonald's с функцией автораздачи. Его площадь составит 585 квадратных метров.
Когда завершат строительство
Руководительница отдела маркетинга ритейлинговой компании "Альянс Маркет" Екатерина Кукош рассказала, что строительство ресторана планируют завершить к началу 2022 года. Однако компания пока не подписала договоров с сетью McDonald's.
Мы сейчас не имеем подписанного договора с оператором, который там будет, и сообщим об этом официально после подписания документов,
– отметила Кукош.
"Альянс Маркет "входит в группу"Евротек". Уже после строительства ресторана "Евротек" примет решение о перестройке ТРЦ.
Сейчас во Львове размещены 6 ресторанов McDonald's – на проспектах Свободы, Шевченко, Черновола, улицах Стрийской, Владимира Великого и в ТРЦ Forum Lviv.
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