Исполком Львовского горсовета на заседании 25 июня подписал соответствующее решение. Кроме строительства McDonald's, возле ТРЦ создадут новое общественное пространство.

Заметьте Во Львове планируют построить новую автостанцию №4: когда и где начнется строительство

На Сихове построят McDonald's

Исполком внес изменения в градостроительные условия и ограничения, которые выдал ООО "Центр Проект" в 2017 году. Их компания получила разрешение на строительство на месте "Арсена" нового торгово-развлекательного центра. Изменения, которые внес исполком, касаются возведения еще двух зданий возле ТРЦ.

Главный архитектор Львова Антон Коломейцев отметил, что первые 2 очереди предполагают строительство 2 отдельных заведений общественного питания. Во время третьей очереди реконструируют здание ТРЦ "Арсен". Также перед ним планируют обустроить общественное пространство.

Одним из заведений питания будет 2-этажный ресторан McDonald's с функцией автораздачи. Его площадь составит 585 квадратных метров.

Интересно! "Арсен" на проспекте Красной Калины был первым супермаркетом во Львове. Его открыли в 2002 году. Сеть открыл известный львовский бизнесмен Роман Шлапак, который решил назвать ее именем своего старшего сына. После финансового кризиса в начале 2009 года сеть перешла к киевской компании "Евротек".

Когда завершат строительство

Руководительница отдела маркетинга ритейлинговой компании "Альянс Маркет" Екатерина Кукош рассказала, что строительство ресторана планируют завершить к началу 2022 года. Однако компания пока не подписала договоров с сетью McDonald's.

Мы сейчас не имеем подписанного договора с оператором, который там будет, и сообщим об этом официально после подписания документов,

– отметила Кукош.

"Альянс Маркет "входит в группу"Евротек". Уже после строительства ресторана "Евротек" примет решение о перестройке ТРЦ.

Сейчас во Львове размещены 6 ресторанов McDonald's – на проспектах Свободы, Шевченко, Черновола, улицах Стрийской, Владимира Великого и в ТРЦ Forum Lviv.

Читайте также Садовый наложил вето на 11 постановлений относительно строительства новых ЖК во Львове