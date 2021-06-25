Во Львове на Сихове построят первый ресторан McDonald's

Во Львове планируют еще один ресторан международной сети McDonald's. Его построят на Сихове возле ТРЦ "Арсен".

Исполком Львовского горсовета на заседании 25 июня подписал соответствующее решение. Кроме строительства McDonald's, возле ТРЦ создадут новое общественное пространство.

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На Сихове построят McDonald's

Исполком внес изменения в градостроительные условия и ограничения, которые выдал ООО "Центр Проект" в 2017 году. Их компания получила разрешение на строительство на месте "Арсена" нового торгово-развлекательного центра. Изменения, которые внес исполком, касаются возведения еще двух зданий возле ТРЦ.

Главный архитектор Львова Антон Коломейцев отметил, что первые 2 очереди предполагают строительство 2 отдельных заведений общественного питания. Во время третьей очереди реконструируют здание ТРЦ "Арсен". Также перед ним планируют обустроить общественное пространство.

Одним из заведений питания будет 2-этажный ресторан McDonald's с функцией автораздачи. Его площадь составит 585 квадратных метров.

Когда завершат строительство

"Арсен" на проспекте Красной Калины был первым супермаркетом во Львове. Его открыли в 2002 году. Сеть открыл известный львовский бизнесмен Роман Шлапак, который решил назвать ее именем своего старшего сына. После финансового кризиса в начале 2009 года сеть перешла к киевской компании "Евротек".

Руководительница отдела маркетинга ритейлинговой компании "Альянс Маркет" Екатерина Кукош рассказала, что строительство ресторана планируют завершить к началу 2022 года. Однако компания пока не подписала договоров с сетью McDonald's.

Мы сейчас не имеем подписанного договора с оператором, который там будет, и сообщим об этом официально после подписания документов,

– отметила Кукош.

"Альянс Маркет "входит в группу"Евротек". Уже после строительства ресторана "Евротек" примет решение о перестройке ТРЦ.

Сейчас во Львове размещены 6 ресторанов McDonald's – на проспектах Свободы, Шевченко, Черновола, улицах Стрийской, Владимира Великого и в ТРЦ Forum Lviv.

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