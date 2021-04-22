Во Львове на территории Музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" случился пожар: фото и видео
Во Львове на территории Музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" 22 апреля случился пожар. Огонь тушили 42 чрезвычайника.
Источник:ГСЧС Львовщины
Музей-мемориал расположен на улице Степана Бандеры, 1. Пожар возник около 15:42.
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Пожар возник в котельной
- Около 15:42 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре на территории Музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого". Пламя вспыхнуло в котельной.
- На место событий немедленно выехали спасатели.
- Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
- Чрезвычайникам удалось локализовать пожар в 16:21, а полностью потушить – в 16:45.
- К ликвидации пожара привлекли 9 единиц спецтехники и 42 спасателя.
- В результате возгорания никто не пострадал.
- Пока причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
Смотрите фото пожара на территории музея "Тюрьма на Лонцкого" / Фото ГСЧС
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Из-за пожара возникла задержка трамвая №2
По информации ZAXID.NET, директор Музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" Руслан Забилый подтвердил, что в помещении котельной возник пожар. Он обещал прокомментировать ситуацию позже.
По информации ЛКП "Львовэлектротранс", из-за пожара на территории музея возникла задержка трамваев №2.
Смотрите видео с места пожара:
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