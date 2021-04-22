Во Львове на территории Музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" 22 апреля случился пожар. Огонь тушили 42 чрезвычайника.

Музей-мемориал расположен на улице Степана Бандеры, 1. Пожар возник около 15:42.

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Пожар возник в котельной

Около 15:42 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре на территории Музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого". Пламя вспыхнуло в котельной.

На место событий немедленно выехали спасатели.

Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Чрезвычайникам удалось локализовать пожар в 16:21, а полностью потушить – в 16:45.

К ликвидации пожара привлекли 9 единиц спецтехники и 42 спасателя.

В результате возгорания никто не пострадал.

Пока причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

Смотрите фото пожара на территории музея "Тюрьма на Лонцкого" / Фото ГСЧС

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Из-за пожара возникла задержка трамвая №2

По информации ZAXID.NET, директор Музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" Руслан Забилый подтвердил, что в помещении котельной возник пожар. Он обещал прокомментировать ситуацию позже.

По информации ЛКП "Львовэлектротранс", из-за пожара на территории музея возникла задержка трамваев №2.

Интересно! Музей-мемориал "Тюрьма на Лонцкого" расположен в здании бывшей тюрьмы на перекрестке улиц Степана Бандеры и Коперника. В ХХ веке польская, советская и нацистская власти использовали это здание как политическую тюрьму. С 2009 года здесь действует национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов

Смотрите видео с места пожара: