Родители детей с орфанными заболеваниями пока не могут получить денежную помощь, ведь сначала они должны подать все соответствующие документы. Поэтому волонтеры объявили сбор денег на покупку специального питания для маленьких тяжелобольных львовян.

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Во Львове тяжелобольные дети еще не получили спецпитание

Координатор паллиативной программы БФ "Крылья надежды" Анастасия Ткачук рассказала, что во Львове программу социальной защиты детей с редкими орфанными заболеваниями утвердили еще в феврале. Согласно ей, семьи ежемесячно должны были получать 10 тысяч гривен помощи. Однако денег пока никто из родителей не получил.

Дело в том, что и городская, и областная программы обе выделили по 1,5 миллиона гривен, однако бюджетные процессы достаточно длительные,

– объяснила Ткачук.

Согласно областной программе, в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр в конце марта поступили деньги на питание. Сейчас идет подготовка тендеров на закупку спецпитания.

По словам Ткачук, для городской программы родители должны собрать и подать все необходимые пакеты документов в горсовет. Она добавила, что этот процесс может продолжаться в течение месяца, поэтому семьи не смогут получить помощь в мае.

Ткачук отметила, что из городского бюджета выделили деньги на помощь 10 детям, подпадающим под критерии программы, которые имеют редкий диагноз и являются жителями Львовской ОТО.

Волонтеры объявили сбор средств

Пока родители детей с орфанными заболеваниями не получили помощь от города и области. Поэтому БФ "Крылья надежды" объявил о сборе денег на покупку специального питания.

Волонтеры хотят собрать 250 тысяч гривен для 60 тяжелобольных детей. Сейчас удалось собрать лишь 9 тысяч гривен. Питание для тяжелобольных детей уже заказали, но пока его нужно оплатить. Поэтому, если хотите приобщиться к сбору средств на питание тяжелобольным детям, реквизиты можно найти на сайте БФ "Крылья надежды".