Сейчас специалисты пытаются отремонтировать оборванные провода. В патрульной полиции рассказали, что они были под напряжением.

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Во Львове на трамвай оборвались провода

  • На улице Витовского 12 мая произошел обрыв трамвайных проводов.
  • Кроме этого, здесь произошло ДТП.
  • В связи с этим движение транспорта пока затруднено.
  • В патрульной полиции Львовщины рассказали, что провода оборвались у дома №27.
  • Они упали прямо на трамвай. Известно, что провода были под напряжением.
  • Чуть дальше, возле дома №30, произошло ДТП без пострадавших.
  • Поэтому патрульные просят учесть это, планируя свой маршрут, и объезжать аварийный участок дороги.

У Львові на трамвай обірвались дроти: рух вулицею ускладнений – фото
Во Львове на трамвай оборвались провода / Фото патрульной полиции Львовщины

У Львові на трамвай обірвались дроти: рух вулицею ускладнений – фото
Водителям советуют объезжать этот участок улицы / Фото патрульной полиции Львовщины