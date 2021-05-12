Сейчас специалисты пытаются отремонтировать оборванные провода. В патрульной полиции рассказали, что они были под напряжением.
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Во Львове на трамвай оборвались провода
- На улице Витовского 12 мая произошел обрыв трамвайных проводов.
- Кроме этого, здесь произошло ДТП.
- В связи с этим движение транспорта пока затруднено.
- В патрульной полиции Львовщины рассказали, что провода оборвались у дома №27.
- Они упали прямо на трамвай. Известно, что провода были под напряжением.
- Чуть дальше, возле дома №30, произошло ДТП без пострадавших.
- Поэтому патрульные просят учесть это, планируя свой маршрут, и объезжать аварийный участок дороги.
Во Львове на трамвай оборвались провода / Фото патрульной полиции Львовщины
Водителям советуют объезжать этот участок улицы / Фото патрульной полиции Львовщины