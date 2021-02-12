Во Львове 11 февраля произошло ДТП – трамвай сбил женщину. Пострадавшая была водителем другого трамвая. Сейчас она находится в больнице.

Правоохранители открыли уголовное производство. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

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Как трамвай сбил женщину

В 6:15 на улице Городоцкой 44-летняя водитель трамвая, жительница Львова, сбила женщину.

Как предварительно установили правоохранители, пострадавшей оказалась водитель другого трамвая, также львовянка возрасте 56 лет.

В результате ДТП женщина получила травмы.

Медики отвезли ее в больницу.

Сейчас ее диагноз уточняют врачи.

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются выяснить все причины и обстоятельства ДТП.