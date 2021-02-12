Во Львове трамвай сбил водителя другого трамвая: полиция проводит расследование
Во Львове водитель трамвая попала под колеса / Полиция Львовской области
Во Львове 11 февраля произошло ДТП – трамвай сбил женщину. Пострадавшая была водителем другого трамвая. Сейчас она находится в больнице.
Источник:полиция Львовщины
Правоохранители открыли уголовное производство. Они устанавливают все обстоятельства аварии.
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Как трамвай сбил женщину
- В 6:15 на улице Городоцкой 44-летняя водитель трамвая, жительница Львова, сбила женщину.
- Как предварительно установили правоохранители, пострадавшей оказалась водитель другого трамвая, также львовянка возрасте 56 лет.
- В результате ДТП женщина получила травмы.
- Медики отвезли ее в больницу.
- Сейчас ее диагноз уточняют врачи.
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются выяснить все причины и обстоятельства ДТП.
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