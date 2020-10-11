Во Львове три человека отравились угарным газом: есть погибшие
Во Львове трое жителей квартиры отравились угарным газом в одном из домов недалеко от центра города. В результате отравления на месте погибла девушка 18-ти лет.
Еще два человека сейчас находятся в медицинских учреждениях в состоянии различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
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Несчастный случай произошел в квартире на первом этаже одного из пятиэтажных домов по улице Олены Степанивны.
Работники газовой службы сразу перекрыли подачу газа в помещении. Известно, что квартира оборудована газовой плитой и двухфункциональным котлом. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Отметим, что большинство квартир в городе оборудованы газовым отоплением. Только с начала года во Львове отравились 90 человек. 30 из них – дети. Такие данные сообщают в ГСЧС.
Чем опасен угарный газ
- Угарный газ без цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его сложно, и сделать это можно лишь с помощью специальных приборов;
- После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином. Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканями;
- Через это человек погибает от удушья.
- Головная боль;
- Головокружение;
- Тошнота, возможна рвота;
- Першение в горле;
- Затрудненное дыхание;
- Неприятные ощущения в области сердца;
- Вышеперечисленные симптомы;
- Возбуждение или оглушение:
- Лицо становится красным;
- Суженные зрачки или зрачки разного размера;
- Потеря сознания;