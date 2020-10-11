Во Львове трое жителей квартиры отравились угарным газом в одном из домов недалеко от центра города. В результате отравления на месте погибла девушка 18-ти лет.

Еще два человека сейчас находятся в медицинских учреждениях в состоянии различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Обратите внимание Отравление угарным газом: симптомы и первая помощь

Несчастный случай произошел в квартире на первом этаже одного из пятиэтажных домов по улице Олены Степанивны.

Работники газовой службы сразу перекрыли подачу газа в помещении. Известно, что квартира оборудована газовой плитой и двухфункциональным котлом. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что большинство квартир в городе оборудованы газовым отоплением. Только с начала года во Львове отравились 90 человек. 30 из них – дети. Такие данные сообщают в ГСЧС.

Чем опасен угарный газ

Угарный газ без цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его сложно, и сделать это можно лишь с помощью специальных приборов;

После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином. Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканями;

Через это человек погибает от удушья.