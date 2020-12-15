Главную новогоднюю ёлку Львова установили на площади перед Оперным театром 14 декабря. 18-метровую красавицу привезли из Дрогобычского лесничества. За несколько дней ёлку полностью украсят, а 18 декабря – зажгут.

Украшать ёлку начнут 15 декабря для того, чтобы зажечь ее 18 декабря, накануне Дня святого Николая. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как украсят главную ёлку Львова

Главную новогоднюю ёлку Львов привезли из села Опака Дрогобычского района. Дерево имеет высоту около 18 метров.

Ёлку установили на традиционном месте – на площади перед Львовским оперным театром. Ее украсят иллюминацией, как и в предыдущие годы.

Украшать ёлку мы будем в стиле предыдущих лет. Поскольку предыдущие 2 года наша ёлка была признана лучшей в Украине, мы оставляем прошлогоднюю иллюминацию, которую мы и покупали в расчете на то, что она будет использоваться много лет,

– рассказала директор департамента развития ЛГС Наталия Бунда.

Смотрите фото монтажа новогодней ёлки во Львове / Фото Романа Балука

Как будут проходить праздничные мероприятия во Львове

Зажжения главной ёлки города состоится 18 декабря. Однако в горсовете сообщили, что в этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие будет не таким массовым. Из-за карантина вживую увидеть зажжение главной ёлки Львова сможет ограниченное количество людей. Однако все желающие смогут в 18:00 посмотреть на это действо онлайн.

Также чиновница рассказала, что 24 декабря на площади Рынок установят рождественскую шопку с участием этногруппы KYRBASY. 6 января во Львове установят Дидуха. А в новогоднюю ночь никаких мероприятий в городе не планируют, чтобы не создавать большого скопления людей.

Смотрите видео установления новогодней ёлки во Львове: