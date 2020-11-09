Хозяйственный суд Львовщины удовлетворил иск ЛОГА против компании "Стройкоминвестиция", которая должна была построить медамбулаторию. Теперь подрядчик обязан вернуть 1,56 миллиона гривен аванса и выплатить 211 тысяч гривен пени.

Медамбулаторию компания должна была построить в селе Соколовка Золочевского района. Однако строительство так и не началось. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

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Почему на подрядчика подали в суд

Амбулатория в Соколовке – одна из 43 медамбулаторий, которые ЛОГА строит в рамках программы "Доступная медицина". По словам профильного заместителя ЛОГА Юрия Холода, эта амбулатория является также одной из 10 медучреждений, в которых в 2019 году пришлось расторгнуть договоры с подрядчиками.

Тендер на строительство медамбулатории провели в конце 2018 года, но работы так и не начались.

По решению суда, подрядчик должен вернуть 1 миллион 562 тысячи гривен неиспользованного аванса и 211 тысяч гривен пени,

– отметил Холод.

Медамбулаторию в Соколовке таки построят

За проектом, в 2018 году стоимость строительства медамбулатории составляла около 7,65 миллиона гривен. Компания "Стройкоминвестиция" должна была выполнить работы до конца 2019 года за 7,63 миллиона гривен. Перед началом строительства подрядчик получил 1,56 миллиона гривен аванса.

После решения суда управление капитального строительства ЛОГА сможет снова провести тендер. Тогда выберут другого подрядчика, который достроит медучреждение в Соколовке.