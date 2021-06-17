Пропасть образовалась возле дома №72. Правоохранители призывают водителей объезжать этот участок дороги.

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На Героев УПА обрушилась часть дороги

На улице Героев УПА возле дома №72 17 июня образовалась пропасть на проезжей части.

Начиная от дома №29 и до поворота на улицу Смаль-Стоцкого дорогу для движения транспорта перекрыли.

Заезд с улицы Антоновича по улице Васильковского также временно закрыт.

Объезд этого участка происходит по улице Городоцкой.

Сейчас на месте работают соответствующие службы.

По предварительной информации, дорогу откроют утром 18 июня.



На Героев УПА образовалась пропасть / Фото патрульной полиции Львовщины

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Два троллейбуса временно не курсируют

В пресс-службе Львовского горсовета рассказали, что из-за ремонтных работ на улице Героев УПА троллейбусные маршруты № 29 и 30 не курсируют. В свою очередь, троллейбусы № 22 ездят по измененному маршруту:

от автовокзала до улицы Щирецкой троллейбусы №22 курсируют по привычному маршруту ;

; в обратном направлении: улица Боткина – улица Владимира Великого – улица Рубчака – улица Боднаровка – улица Стрыйская – улица Научная – улица Скорины – улица Гашека – улица Максимовича – Автовокзал.

После завершения работ, которые проводят специалисты ЛГКП "Львовводоканал", движение троллейбусов восстановят. "Львовэлектротранс" просит прощения за временные неудобства.



Дорогу перекрыли / Фото патрульной полиции Львовщины



2 троллейбуса временно не курсируют / Фото патрульной полиции Львовщины