Пропасть образовалась возле дома №72. Правоохранители призывают водителей объезжать этот участок дороги.

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На Героев УПА обрушилась часть дороги

  • На улице Героев УПА возле дома №72 17 июня образовалась пропасть на проезжей части.
  • Начиная от дома №29 и до поворота на улицу Смаль-Стоцкого дорогу для движения транспорта перекрыли.
  • Заезд с улицы Антоновича по улице Васильковского также временно закрыт.
  • Объезд этого участка происходит по улице Городоцкой.
  • Сейчас на месте работают соответствующие службы.
  • По предварительной информации, дорогу откроют утром 18 июня.

У Львові на вулиці Героїв УПА утворилось провалля: дорогу перекрили
На Героев УПА образовалась пропасть / Фото патрульной полиции Львовщины

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Два троллейбуса временно не курсируют

В пресс-службе Львовского горсовета рассказали, что из-за ремонтных работ на улице Героев УПА троллейбусные маршруты № 29 и 30 не курсируют. В свою очередь, троллейбусы № 22 ездят по измененному маршруту:

  • от автовокзала до улицы Щирецкой троллейбусы №22 курсируют по привычному маршруту;
  • в обратном направлении: улица Боткина – улица Владимира Великого – улица Рубчака – улица Боднаровка – улица Стрыйская – улица Научная – улица Скорины – улица Гашека – улица Максимовича – Автовокзал.

После завершения работ, которые проводят специалисты ЛГКП "Львовводоканал", движение троллейбусов восстановят. "Львовэлектротранс" просит прощения за временные неудобства.

У Львові на вулиці Героїв УПА утворилось провалля: дорогу перекрили
Дорогу перекрыли / Фото патрульной полиции Львовщины

У Львові на вулиці Героїв УПА утворилось провалля: дорогу перекрили
2 троллейбуса временно не курсируют / Фото патрульной полиции Львовщины