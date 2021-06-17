Во Львове посреди улицы образовалась пропасть: дорогу перекрыли

На улице Героев УПА 17 июня образовалась пропасть на проезжей части. Дорогу перекрыли для движения транспорта. Два троллейбуса пока не курсируют.
Пропасть образовалась возле дома №72. Правоохранители призывают водителей объезжать этот участок дороги.
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На Героев УПА обрушилась часть дороги
- На улице Героев УПА возле дома №72 17 июня образовалась пропасть на проезжей части.
- Начиная от дома №29 и до поворота на улицу Смаль-Стоцкого дорогу для движения транспорта перекрыли.
- Заезд с улицы Антоновича по улице Васильковского также временно закрыт.
- Объезд этого участка происходит по улице Городоцкой.
- Сейчас на месте работают соответствующие службы.
- По предварительной информации, дорогу откроют утром 18 июня.
На Героев УПА образовалась пропасть / Фото патрульной полиции Львовщины
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Два троллейбуса временно не курсируют
В пресс-службе Львовского горсовета рассказали, что из-за ремонтных работ на улице Героев УПА троллейбусные маршруты № 29 и 30 не курсируют. В свою очередь, троллейбусы № 22 ездят по измененному маршруту:
- от автовокзала до улицы Щирецкой троллейбусы №22 курсируют по привычному маршруту;
- в обратном направлении: улица Боткина – улица Владимира Великого – улица Рубчака – улица Боднаровка – улица Стрыйская – улица Научная – улица Скорины – улица Гашека – улица Максимовича – Автовокзал.
После завершения работ, которые проводят специалисты ЛГКП "Львовводоканал", движение троллейбусов восстановят. "Львовэлектротранс" просит прощения за временные неудобства.
Дорогу перекрыли / Фото патрульной полиции Львовщины
2 троллейбуса временно не курсируют / Фото патрульной полиции Львовщины