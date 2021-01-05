Во Львове 4 января умер известный ученый, заведующий кафедрой электронных приборов Национального университета "Львовская политехника" Зенон Готра. Он был автором более 900 научных публикаций и более 200 патентов.

Зенон Готра умер в возрасте 78 лет. Под его руководством докторами наук стали более 15 студентов. Про это сообщила пресс-служба Национального университета "Львовская политехника".

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Что известно о Зеноне Готре

Готра родился 20 июня 1942 года во Львове. В 1966 году он окончил электрофизический факультет Львовского политехнического института по специальности "Полупроводниковые приборы". В 1972 году защитил диссертацию и получил научную степень кандидата технических наук. В 1981 году Готра защитил докторскую диссертацию, а в 1984 году стал профессором. Ученый работал заведующим кафедрой электронных приборов Института телекоммуникаций, радиоэлектроники и электронной техники НУЛП.

Готра был автором более 900 научных работ и более 63 монографий. Под его руководством подготовили 15 докторов и 42 кандидата наук для Украины, Польши, Венгрии, Монголии и Сирии.

Научный труд Готры неоднократно был отмечен почетными наградами:

21 июня 1988 года он получил медаль "Ветеран труда".

26 сентября 1989 года ученый получил почетное звание "Заслуженный изобретатель УССР".

Также Готра имел почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины", которое получил 31 августа 1992 года.

10 июля 2009 года изобретателя наградили нагрудным знаком "За научные достижения".

А 30 декабря 2011 года Готра получил нагрудный знак "Петр Могила".

Нагрудный знак "Отличник образования Украины" ученый получил 1 октября 1994 года.

Также 6 декабря 2016 года его наградили медалью "За труд и доблесть".

Готра получил диплом лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники согласно Указу Президента Украины от 7 апреля 2017 года.

Готра был членом ряда международных научных обществ, комитетов, конференций, симпозиумов и семинаров в сфере создания новых элементов и устройств интегральной электроники и оптики в Украине, Польше, Германии, Румынии, России и США.