Боролся за жизнь 2 месяца: во Львове умер военный, которого сбили на пешеходном переходе

Во львовском госпитале 14 июня умер 42-летний военнослужащий, которого 2 месяца назад сбил внедорожник. Несмотря на усилия врачей, сохранить жизнь мужчины не удалось.

Военного Юрия Черного 16 апреля на пешеходном переходе сбил внедорожник Toyota Highlander. У мужчины остались несовершеннолетние дочь и сын.

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42-летний военный умер после ДТП

В воинской части, в которой служил Юрий Черный, сообщили, что 14 июня военнослужащий умер во львовском госпитале.

Боевой собрат ушел из жизни. С грустью сообщаем, что 14 июня около 8:45 после длительной борьбы за жизнь в военном госпитале умер наш собрат – старший лейтенант Юрий Черный. Почти 2 месяца Юрий боролся за жизнь, военные врачи прилагали все возможные усилия,

– говорится в сообщении воинской части А0807.

По информации ZAXID.NET, военного 16 апреля на улице Липинского на большой скорости сбил внедорожник Toyota Highlander. В момент ДТП Юрий черный переходил дорогу по пешеходному переходу. За рулем Toyota находился 38-летний житель Львовского района. Пострадавшего госпитализировали с политравмой. Врачи 2 месяца боролись за жизнь военного, однако, несмотря на все усилия, он умер.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

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Краткая биография Юрия Черного