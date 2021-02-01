Во Львове умер военный медик, экс-депутат Игорь Илькив
Ночью 1 февраля умер депутат Львовского облсовета предыдущего созыва, заместитель главного врача Львовского областного госпиталя инвалидов войн и репрессированных имени Юрия Липы Игорь Илькив. Вероятно, военный врач скончался из-за проблем с сердцем.
Источник: ZAXID.NET
Илькив был участником Майдана и военным врачом на Востоке Украины. Он умер в возрасте 60 лет.
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Первым печальную весть сообщил экс-депутат Львовского облсовета Петр Жукровский.
Вечная память – медицинский полковник ... Память о тебе и твоих добрых делах и помощи людям всегда будет вечной,
– написал на своей фейсбук-странице Жукровский.
Предварительно известно, что Илькив умер из-за проблем с сердцем.
Что известно об Игоре Илькиве
- Илькив был депутатом Львовского областного совета 7 демократического созыва от фракции УКРОП, заместителем директора КНП ЛОР "Львовский областной госпиталь инвалидов войн и репрессированных имени Юрия Липы".
- Как военный медик он участвовал в миротворческих операциях в Югославии, Ираке, Кувейте, Ливане.
- Также Илькив был участником Майдана и военным врачом на Востоке Украины.
- Он руководил медицинской ротой Северного территориального управления Национальной гвардии Украины, был полковником медицинской службы первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени генерала Кульчицкого.
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