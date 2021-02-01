Ночью 1 февраля умер депутат Львовского облсовета предыдущего созыва, заместитель главного врача Львовского областного госпиталя инвалидов войн и репрессированных имени Юрия Липы Игорь Илькив. Вероятно, военный врач скончался из-за проблем с сердцем.

Источник: ZAXID.NET

Илькив был участником Майдана и военным врачом на Востоке Украины. Он умер в возрасте 60 лет.

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Первым печальную весть сообщил экс-депутат Львовского облсовета Петр Жукровский.

Вечная память – медицинский полковник ... Память о тебе и твоих добрых делах и помощи людям всегда будет вечной,

– написал на своей фейсбук-странице Жукровский.

Предварительно известно, что Илькив умер из-за проблем с сердцем.

Что известно об Игоре Илькиве