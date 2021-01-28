Главный режиссер Львовского кукольного театра Владимир Подцерковный умер 28 января. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью, однако так и не смог ее преодолеть.

Источник: Львовский кукольный театр

Подцерковный умер в возрасте 64 лет. В течение своей жизни он успел создать более 40 спектаклей для детей и взрослых, ряд из которых смог порадовать не только львовян, но и жителей Беларуси, Литвы, Молдовы и Польши.

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Пресс-служба театра первой сообщила о смерти режиссера

Пресс-служба Львовского кукольного театра первой сообщила о смерти Подцерковного. В этом театре он работал с 2017 года.

С грустью сообщаем, что сегодня ночью скончался главный режиссер театра Владимир Евгеньевич Подцерковный. Светлая память!

– говорится в фейсбук-посте театра.

Режиссер умер ночью 28 января. Подцерковный длительное время боролся с тяжелой болезнью.

Что известно о Владимире Подцерковном