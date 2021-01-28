Во Львове умер выдающийся режиссер Владимир Подцерковный
Главный режиссер Львовского кукольного театра Владимир Подцерковный умер 28 января. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью, однако так и не смог ее преодолеть.
Источник: Львовский кукольный театр
Подцерковный умер в возрасте 64 лет. В течение своей жизни он успел создать более 40 спектаклей для детей и взрослых, ряд из которых смог порадовать не только львовян, но и жителей Беларуси, Литвы, Молдовы и Польши.
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Пресс-служба театра первой сообщила о смерти режиссера
Пресс-служба Львовского кукольного театра первой сообщила о смерти Подцерковного. В этом театре он работал с 2017 года.
С грустью сообщаем, что сегодня ночью скончался главный режиссер театра Владимир Евгеньевич Подцерковный. Светлая память!
– говорится в фейсбук-посте театра.
Режиссер умер ночью 28 января. Подцерковный длительное время боролся с тяжелой болезнью.
Что известно о Владимире Подцерковном
- Владимир Подцерковный закончил Киевский государственный институт культуры имени Корнейчука и Ровненский государственный институт культуры.
- До 2008 года он также учился в Государственной академии руководящих кадров культуры и искусств.
- В 1975 году Подцерковный начал работать заведующим клуба в селе Переросля Ровненской области.
- В 1977 – 1978 годах он работал актером Ровненского областного кукольного театра, а в 1991 году – стал художественным руководителем Центра досуга "Шлях", который расположен в Киеве.
- С 1996 года Подцерковный стал режиссером-постановщиком, а затем его назначили на должность главного режиссера Ровненского областного кукольного театра.
- В 2003 – 2017 годах Подцерковный работал главным режиссером Ивано-Франковского академического областного кукольного театра имени Марийки Пидгирянки.
- Во Львовском кукольном театре режиссер начал работать с 2017 года.
- За время театральной работы Подцерковный создал более 40 спектаклей для детей, юношества и взрослых. Ряд поставленных им спектаклей участвовал в отечественных и международных фестивалях в Беларуси, Литве, Молдове и Польше.
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