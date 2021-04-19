Умерла известная врач-эндокринолог любовь Гоцко-Ней
Во Львове 18 апреля умерла врач-эндокринолог Львовской областной клинической больницы Любовь Гоцко-Ней. Ее не стало на 88 году жизни.
Источник:Львовская Областная Клиническая Больница
Любовь Гоцко-Нэй была почетным членом Украинского врачебного общества во Львове. Ее похоронят на Лычаковском кладбище.
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Врач помогла не одной тысяче пациентов
Во Львовской областной клинической больнице сообщили, что 18 апреля ушла из жизни врач-эндокринолог Любовь Гоцко-Ней.
Отошла в мир иной Любовь Васильевна Гоцко-Нэй – наша коллега, целая эпоха Львовской эндокринологической школы, врач-профессионал, особенный человек, мудрая женщина, – говорится в сообщении.
В больнице рассказали, что Гоцко-Ней была для многих медиков учителем, помощником и советчицей. За время своей профессиональной деятельности врач помогла не одной тысяче пациентов.
По информации "Твоє місто", 19 апреля в 19:00 состоится парастас в часовне на улице Пекарской. Чин захоронения состоится 20 апреля в 14:00 на Лычаковском кладбище.
Коротко о любви Гоцко-Ней
- Врач родилась в семье учителей 1 октября 1932 года.
- Гоцко-Ней училась на лечебном факультете Львовского государственного медицинского института.
- Она на протяжении 1956 – 1959 годов работала терапевтом в участковой Велико-Любинской больнице Городокского района Львовщины.
- В 1959 – 1961 годах Гоцко-Нэй обучалась в клинической ординатуре по терапии на кафедре пропедевтической терапии Львовского медицинского института.
- Она работала врачом-эндокринологом в областной клинической больнице с 1962 года и до своей смерти.
- Гоцко-Ней была автором десятков научных публикаций и имела высшую аттестационную категорию по эндокринологии.
- В 2000 году она опубликовала эксклюзивное издание – справочник "Украинское врачебное общество во Львове – деятельность в 1990 – 2000 годах".
- В 2019 году врачи присвоили звание почетного члена УЛТ во Львове.
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