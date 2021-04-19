Во Львове 18 апреля умерла врач-эндокринолог Львовской областной клинической больницы Любовь Гоцко-Ней. Ее не стало на 88 году жизни.

Любовь Гоцко-Нэй была почетным членом Украинского врачебного общества во Львове. Ее похоронят на Лычаковском кладбище.

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Врач помогла не одной тысяче пациентов

Во Львовской областной клинической больнице сообщили, что 18 апреля ушла из жизни врач-эндокринолог Любовь Гоцко-Ней.

Отошла в мир иной Любовь Васильевна Гоцко-Нэй – наша коллега, целая эпоха Львовской эндокринологической школы, врач-профессионал, особенный человек, мудрая женщина, – говорится в сообщении.

В больнице рассказали, что Гоцко-Ней была для многих медиков учителем, помощником и советчицей. За время своей профессиональной деятельности врач помогла не одной тысяче пациентов.

По информации "Твоє місто", 19 апреля в 19:00 состоится парастас в часовне на улице Пекарской. Чин захоронения состоится 20 апреля в 14:00 на Лычаковском кладбище.

Коротко о любви Гоцко-Ней