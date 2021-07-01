Также на Лычаковском кладбище штормовой ветер повалил 30 деревьев и 250 веток. Работы по ликвидации последствий непогоды будут продолжаться минимум в течение месяца.

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На Лычаковском кладбище ураган нанес много убытков

Директор ЛКП "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай рассказал, что сейчас ветвями и стволами поваленных деревьев покрыты практически все дороги и тропы на кладбище. Некоторые из них расчищают самостоятельно, однако для очистки остальных дорог необходима помощь.

Часть надгробий получили незначительные повреждения – упали или откололись фрагменты стел. Их подклеим или восстановим. Однако есть и такие памятники или надгробия, которые не подлежат восстановлению,

– добавил Нагай.

Директор Лычаковского кладбища отметил, что жалобы о разрушениях поступают до сих пор. Однако, чтобы добраться до всех разрушенных и поврежденных памятников, часто приходится разрезать целое дерево.

Смотрите фото разрушений на Лычаковском кладбище / Фото ЛКП "Лычаковское кладбище"

На кладбище разрушились более 100 надгробий

По словам Нагая, чуть ли не наибольшему разрушению подверглась семейная гробница Зенткевичей. Она расположена на поле №15. Там есть несколько захоронений.

Матвей Зенткевич был владельцем одной из старейших аптек Львова "Под золотым оленем". Композицию гробницы создал известный скульптор Йохан Шимзер.

Несколько лет назад ее реставрировали, однако ураган все уничтожил.

Также на поле №12 памятник Войнаров получил повреждение фрагмента руки и факела. Однако сама фигура, по словам директора кладбища, к счастью, сохранилась.

Кроме этого, на одной из статуй Иисуса Христа на поле №2 отломился крест.

На поле №61 разрушилась скульптура Матери Божьей с Иисусом Христом на руках. Ее создал Юлиан Марковский.

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Сотрудники кладбища ликвидируют последствия непогоды

Нагай рассказал, что сейчас работники Лычаковского кладбища разрезают ветки и деревья собственными силами. Однако также планируют снять машины, которые помогут вывезти все на утилизацию.

"Именно сейчас заключаем соглашение на вывоз. В целом на Лычаковском кладбище очень сложно ликвидировать повреждения, так как повсюду есть памятники и гробницы, поэтому большая техника заехать не может", – добавил директор кладбища.

По его словам, старые надгробия поможет отреставрировать фонд Polonia. Это сотрудничество между Министерством культуры и Львовским горсоветом уже длится 12 лет. Нагай отметил, что 11 июня 2020 года во Львове также пронесся ураган. Тогда непогода тоже разрушила некоторые надгробия.

Мы их включили в программу реставрации и начали понемногу восстанавливать. Думаю, что на этот раз будет так же. Будут ли делать это все еще в этом году, неизвестно. Скорее всего, надгробия подклеят, законсервируют, а впоследствии отреставрируют,

– добавил чиновник.

Нагай подытожил, что на следующей неделе во Львове состоится визит украинско-польской комиссии фонда и Минкульта. Именно тогда и решат, когда и какие именно памятники и надгробия будут реставрировать.