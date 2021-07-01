Также на Лычаковском кладбище штормовой ветер повалил 30 деревьев и 250 веток. Работы по ликвидации последствий непогоды будут продолжаться минимум в течение месяца.
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На Лычаковском кладбище ураган нанес много убытков
Директор ЛКП "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай рассказал, что сейчас ветвями и стволами поваленных деревьев покрыты практически все дороги и тропы на кладбище. Некоторые из них расчищают самостоятельно, однако для очистки остальных дорог необходима помощь.
Часть надгробий получили незначительные повреждения – упали или откололись фрагменты стел. Их подклеим или восстановим. Однако есть и такие памятники или надгробия, которые не подлежат восстановлению,
– добавил Нагай.
Директор Лычаковского кладбища отметил, что жалобы о разрушениях поступают до сих пор. Однако, чтобы добраться до всех разрушенных и поврежденных памятников, часто приходится разрезать целое дерево.
Смотрите фото разрушений на Лычаковском кладбище / Фото ЛКП "Лычаковское кладбище"
На кладбище разрушились более 100 надгробий
- По словам Нагая, чуть ли не наибольшему разрушению подверглась семейная гробница Зенткевичей. Она расположена на поле №15. Там есть несколько захоронений.
- Матвей Зенткевич был владельцем одной из старейших аптек Львова "Под золотым оленем". Композицию гробницы создал известный скульптор Йохан Шимзер.
- Несколько лет назад ее реставрировали, однако ураган все уничтожил.
- Также на поле №12 памятник Войнаров получил повреждение фрагмента руки и факела. Однако сама фигура, по словам директора кладбища, к счастью, сохранилась.
- Кроме этого, на одной из статуй Иисуса Христа на поле №2 отломился крест.
- На поле №61 разрушилась скульптура Матери Божьей с Иисусом Христом на руках. Ее создал Юлиан Марковский.
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Сотрудники кладбища ликвидируют последствия непогоды
Нагай рассказал, что сейчас работники Лычаковского кладбища разрезают ветки и деревья собственными силами. Однако также планируют снять машины, которые помогут вывезти все на утилизацию.
"Именно сейчас заключаем соглашение на вывоз. В целом на Лычаковском кладбище очень сложно ликвидировать повреждения, так как повсюду есть памятники и гробницы, поэтому большая техника заехать не может", – добавил директор кладбища.
По его словам, старые надгробия поможет отреставрировать фонд Polonia. Это сотрудничество между Министерством культуры и Львовским горсоветом уже длится 12 лет. Нагай отметил, что 11 июня 2020 года во Львове также пронесся ураган. Тогда непогода тоже разрушила некоторые надгробия.
Мы их включили в программу реставрации и начали понемногу восстанавливать. Думаю, что на этот раз будет так же. Будут ли делать это все еще в этом году, неизвестно. Скорее всего, надгробия подклеят, законсервируют, а впоследствии отреставрируют,
– добавил чиновник.
Нагай подытожил, что на следующей неделе во Львове состоится визит украинско-польской комиссии фонда и Минкульта. Именно тогда и решат, когда и какие именно памятники и надгробия будут реставрировать.