Сейчас ситуация с коронавирусом во Львове – стабильная. Ежедневно COVID-19 обнаруживают в менее чем 30 человек.
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Во Львове готовятся противодействовать распространению штамма Дельта
Несмотря на низкое количество новых случаев заражения коронавирусом, пандемия еще не отступила. В то же время в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым опасным штаммом Дельта.
Мы все слишком расслабились. Теплое лето, конечно, хороший повод для отдыха и перезагрузки, но нужно не забывать, что COVID-19 нас не оставил,
– отметил мэр Львова Андрей Садовый.
По его словам, хотя на сегодня статистика заболеваний является действительно положительной, когда наступит осень – "придется пожинать плоды". Поэтому львовянам следует подумать о последствиях уже сейчас. Для этого в городе 2 июля собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям.
Как Львов будет бороться с распространением опасного штамма
На заседании специалисты договорились о нескольких важных вещах:
- Усилить во Львове соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других. По словам городского головы, усиление состоится в разумных пределах.
- В городе обустроят и зарезервируют дополнительные кровати с кислородом для больных коронавирусом.
- Подготовят вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования львовских медучреждений.
- Кроме этого, во Львове увеличат количество вакцинаций до 5 тысяч в день.
Смотрите видео Садового о планах города по противодействию штамму Дельта: